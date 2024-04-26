معبر بيت حانون: الشرطة الإسرائيلية تفرق متظاهرين طالبوا بوقف إطلاق النار

بين المتظاهرين وفد حاخامات من الولايات المتحدة، جاؤوا حاملين مواد غذائية لسكان قطاع غزة، والشرطة تعتقل 7 متظاهرين، لكنها بأمر من بن غفير لا تمنع عناصر اليمين من إغلاق الطريق أمام مساعدات في كرم أبو سالم

اعتدت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، على عشرات المتظاهرين عن حاجز إيرز (بيت حانون) وطالبوا بوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بين المتظاهرين وفد حاخامات من الولايات المتحدة، الذين جاؤوا حاملين مواد غذائية لسكان قطاع غزة.

واعتقلت الشرطة 7 متظاهرين خلال تفريق المظاهرة.

وقال المتظاهرون إن "الحكومة الإسرائيلية تستخدم الجوع في غزة كسلاح ضد 2.3 مليون نسمة، وتمنع دخول مساعدات إنسانية ضرورية، وتتسبب بواقع من التجويع والأمراض" في قطاع غزة.

يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية لا تمنع عناصر اليمين المتطرف الذي يتظاهرون بشكل متكرر عند معبر كرم أبو سالم، بهدف منع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وكان موقع "واينت" الإلكتروني قد نقل عن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع قوله إن "قرار الشرطة بالسماح بسد الطريق أمام الشاحنات في معبر كرم أبو سالم هو قرار سياسي صادر عن الوزير إيتمار بن غفير، ويهدف إلى إحباط قرار الكابينيت بإدخال المساعدات، والذي لم ينفذ منذ أيام".

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن لا علاقة بين عناصر اليمين الذين يمنعون دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع وبين عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وطالبت عائلات رهائن عضو كابينيت الحرب، بيني غانتس، خلال مظاهرة مقابل منزله، بالانسحاب من الحكومة إذا لم يتم التقدم في مفاوضات تبادل الأسرى.