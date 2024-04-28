إسرائيل تحذر ممثلياتها الدبلوماسية حول العالم من "موجة معادية"

أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليمات لجميع السفارات والممثليات الدبلوماسية الإسرائيلية حول العالم بالاستعداد لما وصفه بـ"موجة معادية"، وذلك في ظل المخاوف الإسرائيلية من احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال، بحق مسؤولين إسرائيليين، على خلفية الكارثة الإنسانية التي حلت في قطاع غزة من جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 205 أيام.

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جاء ذلك بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم، الأحد، وذكرت أن كاتس بعث برسائل رسمية لجميع الممثليات الدبلوماسية في الخارج وأمرها بالاستعداد لـ"بالاستعداد لاندلاع موجة معادية للسامية واليهود وإسرائيل"، وذلك عل وقع "الشائعات حول احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيلين كبار، سواء على المستوى السياسي أو العسكري".

وجاء في رسالة كاتس أنه "إذا صدرت مثل هذه أوامر الاعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فإنها ستلحق الضرر بقادة ومقاتلي الجيش الإسرائيلي وتعطي دفعة لحماس ومحور الإسلام الراديكالي، بقيادة إيران، الذي نحارب ضده"، وأوعز كاتس بتعزيز الإجراءات الأمنية حول المؤسسات اليهودية أو الرسمية الإسرائيلية حول العالم.