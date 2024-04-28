تقرير: إسرائيل تتحضر لاحتمال إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت وهليفي

وفقا لقناة إسرائيلية، فإن أوساط في الحكومة الإسرائيلية تتوقع إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هليفي هذا الأسبوع.

تدرس الحكومة الإسرائيلية بقلق احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال دولية ضد قادة من المستويين السياسي والعسكري، على ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد.

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ووفقا للقناة الإسرائيلية، فإن أوساط في الحكومة الإسرائيلية تتوقع إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هليفي هذا الأسبوع.

وبحسب القناة، فإنه من المرجح أن يتحقق سيناريو صدور أوامر الاعتقال الذي تحضر له في مكتب رئيس الحكومة خلال الأسبوع المقبل، عندما سيتم إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت وهليفي في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأجرى نتنياهو اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية الدولية، على ما أفادت صحيفة "معاريف" التي أشارت إلى أنه يحاول بشكل غير مباشر الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن للتحرك بهذا الخصوص. ووفقا للصحيفة، فإن هناك اعتقادا بأن صدور مذكرة الاعتقال مسألة وقت.

وفي نقاشات عاجلة جرت مؤخرا في مكتب رئيس الوزراء، برز قلق جدي بشأن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، وهو ما كان متوقعا، وفقا للقناة الإسرائيلية.

ومن المرجح أن يتم إصدار مذكرات الاعتقال على خلفية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تصريحات دول مختلفة بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي، فيما يتعلق بأوضاع السكان المدنيين في غزة وانتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة.

وعقد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، جلسة سرية بحث خلالها احتمال صدور مذكرات اعتقال دولية بحق قيادات إسرائيلية سياسية وعسكرية، وتقرر اتخاذ سلسلة من الإجراءات تتمثل بإطلاق حملة ضغط دبلوماسية وتفعيل أدوات إسرائيل الدولية لمنع محكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال، على ما أفادت القناة 13 الإسرائيلية.