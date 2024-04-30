استطلاعان: أغلبيّة إسرائيليّة تريد استقالة نتنياهو فورا... وغانتس متصدّرا 

وفق استطلاع القناة الإسرائيلية 12، فإن 58% من المشاركين، أجابوا بأنه يتوجّب على نتنياهو الاستقالة على الفور من منصبه، فيما اتّخذ أكثر من ربع ناخبي معسكر نتنياهو (28%) موقفا مماثلا، وقالوا إنه يجب أن يستقيل على الفور كذلك.

ترى أغلبيّة إسرائيليّة أنه يتوجّب على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الاستقالة من منصبه بشكل فوريّ، فيما يواصل رئيس "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، تفوّقه على نتنياهو في عدد المقاعد البرلمانية التي قد يحصل عليها في انتخابات تُجرى اليوم.

ويأتي ذلك وفقا لنتائج استطلاعين للرأي العام الإسرائيلي نشرا مساء اليوم، الثلاثاء، مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ207، ومع الاحتجاجات التي من بين المشاركين فيها عائلات أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، والتي تُطالب بالتوصل إلى اتفاقية تبادل أسرى مع حركة حماس.

"هل يجب أن يستقيل؟"

ووفق استطلاع القناة الإسرائيلية 12، فإن 58% من المشاركين، أجابوا بأنه يتوجّب على نتنياهو الاستقالة على الفور من منصبه، فيما اتّخذ أكثر من ربع ناخبي معسكر نتنياهو (28%) موقفا مماثلا، وقالوا إنه يجب أن يستقيل على الفور كذلك.

(Getty Images)

وقال 48% من المشاركين في الاستطلاع، إن وزير الأمن الإسرائيليّ، يوآف غالانت، يجب أن يستقيل فورا من منصبه كذلك، فيما أيّد نصف المشاركين في الاستطلاع استقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي.

ورأى 56% أنه يتوجّب على رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ (الشاباك)، رونين بار، أن يستقيل من منصبه كذلك، في ظلّ الوضع الراهن.

وأجاب 54% من المستطلعة آراؤهم، أنه يجب تقديم موعد الانتخابات؛ كما قال 37% من المشاركين في الاستطلاع، إنه يجب على الوزيرين في "كابينيت الحرب"، بيني غانتس، وغادي آيزنكوت مغادرة الحكومة.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من قول آيزنكوت، إنه لن يكون "إلّا شريكا في حكومة تتّخذ قراراتها على أساس المصالح الوطنيّة لدولة إسرائيل، وليس وفقا لاعتبارات سياسيّة"، وذلك في انتقاد للوزيرين في حكومة بنيامين نتنياهو، بتسلئيل سموتريتش، وبن غفير، اللذيْن ذكر أنهما يشكّلان خطرا على الأمن القومي لإسرائيل، بسبب ما وصفها أنها "تهديدات سياسية" يطلقانها.

وأظهر استطلاع هيئة البثّ الإسرائيلية العامة ("كان 11")، أن 54% من الإسرائيليين يؤيدون التوصّل إلى صفقة، تتضمّن إطلاق سراح 30 أسيرا إسرائيليا مُحتجزا في غزة، مقابل إطلاق سراح مئات الاسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ووقف لإطلاق النار لمدّة 40 يوما.

وقال 53% من المستطلعة آراؤهم، إن نتنياهو لا يقوم بما يكفي، لتحرير الأسرى المحتجزين في القطاع.

(Getty Images)

بالإضافة إلى ذلك، أيدّ 47% من المشاركين في الاستطلاع، التوصّل إلى اتفاق يتضمّن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، مقابل وقف كامل للقتال، وإطلاق سراح آلاف الأسرى في سجون الاحتلال.

غانتس متصدّرا

وجاءت نتائج استطلاع القناة 12 على النحو الآتي: "المعسكر الوطني" - 31 مقعدا؛ الليكود - 18 مقعدا؛ "ييش عتيد" - 15 مقعدا؛ "شاس" - 10 مقعدا.

كما يتحصّل "يسرائيل بيتينو" على 10 مقعدا؛ و"عوتسما يهوديت" - 10 مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" - 8 مقاعد؛ تحالف الجبهة/ العربية للتغيير - 5 مقاعد؛ القائمة الموحدة - 5 مقاعد؛ ميرتس - 4 مقاعد، ومثلها (4 مقاعد) لـ"الصهيونية الدينية".

وجاءت نتائج استطلاع "كان 11" على النحو الآتي: "المعسكر الوطني" - 29 مقعدا؛ الليكود - 21 مقعدا؛ "ييش عتيد" - 15 مقعدا؛ "يسرائيل بيتينو" - 11 مقعدا؛ "شاس" - 10 مقاعد.

ويتحصّل "عوتسما يهوديت" - على 9 مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" - 7 مقاعد؛ تحالف الجبهة/ العربية للتغيير - 5 مقاعد؛ القائمة الموحدة - 4 مقاعد؛ ميرتس - 4 مقاعد.