نتنياهو يرفض تبادل الأسرى ووقف الحرب: "اجتياح رفح ليس مشروطا بشيء"

نتنياهو يقول خلال لقائه مع بلينكن إن مطلب حماس بوقف الحرب لن يؤدي لصفقة تبادل أسرى وإنما لاجتياح رفح* بلينكن: الولايات المتحدة تعارض اجتياح رفح من دون خطة قابلة للتنفيذ لحماية السكان المدنيين وإخلائهم بشكل منظم

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن مطالب حركة حماس بإنهاء الحرب على غزة لن تؤدي إلى التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، وكرر التهديد باجتياح رفح، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين.

ولا ينص المقترح الإسرائيلي لتبادل الأسرى على تعهد بإنهاء الحرب، وإنما "الانتهاء من الاتفاق على الترتيبات اللازمة لعودة الهدوء المُستدام والإعلان عن بدء سريانه قبل البدء بتبادل المُحتجزين والأسرى بين الطرفين". وقال نتنياهو لبلينكن إن إسرائيل لا توافق على وقف إنهاء الحرب، وأن اجتياح رفح "ليس مشروطا بشيئ".

ونقل "واللا" عن مسؤول أميركي قوله إن بلينكن قال لنتنياهو إن الولايات المتحدة تعارض عملية عسكرية في رفح من دون خطة قابلة للتنفيذ لحماية السكان المدنيين وإخلائهم من رفح بشكل منظم.

وأضاف المسؤول الأميركي أن "الولايات المتحدة تعتقد أنه توجد طرق أفضل لهزم كتائب حماس الأربع الموجودة في رفح، من اجتياح واسع للجيش الإسرائيلي للمدينة".

ووصل بلينكن إلى إسرائيل صباح اليوم، والتقى أيضا مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ووزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس المعارضة، يائير لبيد.

وقال لبيد خلال لقائه بلينكن إنه "لا توجد لدى نتنياهو أي ذريعة سياسية لعدم التوصل إلى صفقة. وأغلبية الشعب تؤيد ذلك ولديه أغلبية في الكنيست، وإذا دعت الحاجة سأهتم بأن تكون هناك أغلبية مؤيدة في الكنيست" في إشارة إلى معارضة محتملة للصفقة من جانب حزبي الصهيونية الصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت".

وتظاهر عشرات الإسرائيليين خارج الفندق الذي ينزل فيه بلينكن داعين إلى تحرير الرهائن. وتحدث بلينكن إلى المتظاهرين معتبرا أن "هدف إحضار أعزاءكم إلى الديار في صلب جميع الأمور التي نحاول تنفيذها، ولن نستريح حتى يعود جميعهم إلى الديار. ويوجد على الطاولة حاليا مقترح قوي جدا. وعلى حماس الموافقة عليه".

وأفاد موقع "واينت" الإلكتروني بأن بلينكن أوضح خلال محادثاته في إسرائيل أنه من دون وقف إطلاق نار في غزة، فإن احتمال اتفاق تطبيع علاقات بين إسرائيل والسعودية "ضئيل".

وتأتي أقوال بلينكن بهذا الخصوص في موازاة تقرير نشرته صحيفة "الغارديان"، اليوم، أن السعودية والولايات المتحدة تجريان مداولات بشأن "الخطة ب"، في حال عدم التوصل لاتفاق تطبيع علاقات إسرائيلي – سعودي بسبب استمرار الحرب على غزة "وعدم إمكانية التوصل إلى اتفاق حول قضية الدولة الفلسطينية".

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإنه سيتم تقديم مقترحا لتطبيع علاقات إسرائيلي – سعودي مقابل موافقة إسرائيل على حل الدولتين، وأن اتفاقا أميركيا سعوديا، يشمل حلفا دفاعيا ثنائيا، برنامجا نوويا مدنيا وتعاون اقتصادي في مجال الذكاء الاصطناعي، لن يكون مرتبطا بإسرائيل.