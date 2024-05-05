تقرير: إدارة بايدن أوقفت شحنة ذخيرة لإسرائيل... لأول مرة منذ 7 أكتوبر

أوقفت إدارة الرئيس الأميركي، جو بادين، الأسبوع الماضي شحنة ذخيرة أميركية الصنع كانت متجهة إلى إسرائيل، بحسب ما نقل المراسل السياسي لموقعي "واللا" الإسرائيلية و"أكسيوس" الأميركي، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين، اليوم الأحد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب التقرير، فإن وقف شحنة الذخيرة "أثار مخاوف جدية داخل الحكومة الإسرائيلية"، ولفت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها واشنطن بتأخير شحنة أسلحة للجيش الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وذكر التقرير أن هذه الخطوة "تسببت في قلق كبير" لدى الحكومة في تل أبيب، وأضاف أن المسؤولين الإسرائيليين "يحاولون منذ أيام" معرفة سبب تأخير الشحنة.

وذكر المسؤولون الإسرائيليون أن الشحنة، التي تضمنت ذخيرة للجيش الإسرائيلي، "كان من المفترض أن تغادر إلى إسرائيل قبل أن يتم إيقافها في مرحلة ما بأمر من واشنطن".