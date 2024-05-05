غالانت يتوعد باجتياح رفح "قريبا جدا"؛ نتنياهو: "إذا لم نحمِ أنفسنا فلن يحمينا أحد"

توعد وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، باجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة "في وقت قريب جدا"، زاعما أن هناك مؤشرات على أن حركة "حماس" لا تريد التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع تل أبيب.

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جاء ذلك في كلمة لغالانت خلال تفقده لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ممر "نتساريم" الذي أقامه الاحتلال قرب مدينة غزة، لفصل جنوبي القطاع عن شماله، وفق ما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية.

وقال غالانت: "رصدنا مؤشرات مثيرة للقلق على أن حماس لا تنوي التوصل إلى أية صفقة، لتبادل الأسرى"، وأضاف أن "هذا يعني عملية عسكرية قوية في رفح في وقت قريب جدا، وفي أماكن أخرى في مختلف أنحاء القطاع".

وتتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات الاجتياح المحتمل لرفح، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم الجيش الإسرائيلي إليها بزعم أنها آمنة ثم شن عليها لاحقا غارات أسفرت عن شهداء وجرحى.

ووجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رسالة ضمنية إلى حلفاء إسرائيل في ظل المعارضة الأميركية الغربية لاجتياح مدينة رفح، وذلك في مقطع مصور عممه مساء اليوم، علق فيه على ذكرى المحرقة الذي تحييه إسرائيل اليوم.

وقال نتنياهو إن "الدرس الأول من المحرقة هو: إذا لم نحمي أنفسنا، فلن يحمينا أحد. وإذا كان علينا أن نقف وحدنا، فسنفعل". وتابع "سندافع عن أنفسنا بكل الطرق، وسنتغلب على أعدائنا ونضمن أمننا في قطاع غزة، وفي كل مكان".

ويشدد نتنياهو على أن الهجوم المقرر على رفح "ضروري" بحجة "القضاء" على آخر كتائب حماس، مهدّدا بالمضيّ به "مع اتفاق أو من دونه".

وقال مسؤول في حماس إن نتنياهو يهدّد باجتياح رفح "للضغط وعرقلة التوصل إلى اتفاق، لحسابات شخصية"، مشددًا على أن اجتياح رفح "لن يكون نزهة، وسيدفع الاحتلال ثمنًا غاليًا لأية مغامرة قد يقدم عليها، وسيُمنى بالفشل".