استطلاع: غالبية إسرائيلية ترى أن اجتياح رفح لن يحقق النصر.. التجمع قريب من عبور الحسم

يعتقد 52% من الذين شملهم الاستطلاع أن عملية واسعة النطاق في رفح لن تحقق نصرا محققا، بينما يعتقد 30% أنها ستحقق ذلك.

أظهر استطلاع عرضته القناة 13 الإسرائيلية مساء الثلاثاء، استمرار تصدر "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس في حال أجريت الانتخابات اليوم، مقابل تراجع حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو، فيما بينّ الاستطلاع اقتراب حزب التجمع الوطني الديمقراطي من نسبة الحسم.

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وتوزعت المقاعد حسب الاستطلاع على النحو التالي: "المعسكر الوطني" - 30 مقعدا، "الليكود" - 19 مقعدا، "ييش عتيد" - 15 مقعدا، "عوتسما يهوديت" - 12 مقعدا، "يسرائيل بيتينو" - 10 مقاعد، "يهدوت هتوراة" - 7 مقاعد، "الصهيونية الدينية" - 6 مقاعد ومثلها للقائمة الموحدة، الجبهة والعربية للتغيير - 5 مقاعد.

كما بينّ الاستطلاع حصول التجمع الوطني الديمقراطي على نسبة 2.94% من الأصوات، ما يجعله قريبا من اجتياز نسبة الحسم (3.25%)، فيما حصل حزب "العمل" على 2.5% و"ميرتس" على 2.1% وحزب "اليمين الرسمي" برئاسة غدعون ساعر على 1.5%.

وطرحت عدة أسئلة خلال الاستطلاع حول صفقة تبادل أسرى واجتياح رفح، حيث عارضت نسبة 44% من المستطلعة آرائهم موافقة إسرائيل على صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار التي وافقت عليها حماس، مقابل 41% الذين أيدوا الموافقة عليها بينما 15% قالوا إنه لا إجابة لديهم.

إلى ذلك، قال 44% من المشاركين في الاستطلاع إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، غير معني بصفقة تبادل أسرى، مقابل 41% الذين ذكروا أنه مهتم بالصفقة بينما 15% أجابوا بعدم معرفتهم؛ ورأى 56% أن نتنياهو يفضل بقاءه الشخصي سياسيا على صفقة تبادل الأسرى مقابل 30% الذين قالوا إن صفقة التبادل أهم بالنسبة له من بقائه في منصبه.

ويعتقد 52% من الذين شملهم الاستطلاع أن عملية واسعة النطاق في رفح لن تحقق نصرا محققا، بينما يعتقد 30% أنها ستحقق ذلك.

مقلدة: التجمع قريب جدا من الحسم ونسبة التصويت بالمجتمع العربي أكثر من 60%

وفي السياق، تطرق مدير معهد "ستات نت" الذي شارك في إعداد الاستطلاع بالمجتمع العربي، يوسف مقلدة، في حديث لـ"عرب 48" إلى نتائج الاستطلاع واقتراب التجمع من نسبة الحسم، بالقول إن "التجمع حصل على 2.94% وهو قريب جدا من نسبة الحسم، إذ يبتعد بفارق بين 10 آلاف حتى 15 ألف صوت من أجل عبورها".

وأضاف أن "نسبة التصويت اليوم في صفوف العرب وفقا للاستطلاع هي 54%، وبحسب اعتقادي فإن نسبة التصويت في المجتمع العربي ستكون أكثر من 60% في حال أجريت انتخابات مقارنة بـ56% في الانتخابات الأخيرة".