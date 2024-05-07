الجيش الإسرائيلي يسيطر على معبر رفح ويمنع عبور المساعدات الإنسانية

قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب "في الوقت الحالي لدينا قوات خاصة تقوم بمسح المعبر... لدينا سيطرة عملانية على المنطقة والمعابر الأخرى، ولدينا قوات خاصة تقوم بمسح المنطقة".

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، أنه يسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر، وأن قواته تفتش المنطقة.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب "في الوقت الحالي لدينا قوات خاصة تقوم بمسح المعبر... لدينا سيطرة عملانية على المنطقة والمعابر الأخرى، ولدينا قوات خاصة تقوم بمسح المنطقة".

وأوضح في بيانه "نحن نتحدث فقط عن الجانب الغزاوي من معبر رفح".

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه خلال اقتحامه معبر رفح قتل 20 مسلحا، ودمر أنفاق وفجر سيارة مفخخة كانت في طريقها للانفجار نحو قواته.

وبعد السيطرة على المعبر في الجانب الفلسطيني، أزالت القوات الإسرائيلية الأعلام الفلسطينية، حيث رفع الجنود العلم الإسرائيلي بدل العلم الفلسطيني في المعبر، فيما وقفت الدبابات الإسرائيلية على بعد أمتار من البوابة المصرية.

رفع العلم الإسرائيلي بعد السيطرة على معبر رفح

وفي أعقاب ذلك، تم إخلاء محيط معبر رفح في الجانب المصري من شاحنات الإغاثة الإنسانية وتوقف حركة المرور تماما.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في الإغاثة الإنسانية، قوله: "تعطل عبور المساعدات الإنسانية عبر الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي".

وفي الجانب الفلسطيني، قال المتحدث باسم هيئة المعابر في غزة إن "الاحتلال الإسرائيلي يحكم على سكان القطاع بالموت بعد إغلاقه معبر رفح".

وأكد أن إغلاق معبر رفح يفاقم الحالات الإنسانية وعبور المساعدات إلى القطاع، ويحكم على مرضى السرطان بالموت في ظل انهيار المنظومة الصحية.