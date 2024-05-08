مقتل رهينة إسرائيلي محتجز بالأسر لدى حماس في غزة

خطف خلال الهجوم المفاجئ أكثر من 250 شخصا من جنوب إسرائيل إلى القطاع، ما زال 129 منهم محتجزين رهائن في غزة، بينهم 36 تقول إسرائيل إنهم لم يعودوا على قيد الحياة وجثثهم محتجزة في غزة.

أعلن منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في الأسر لدى حركة حماس في قطاع غزة، أن الرهينة الإسرائيلي-الأرجنتيني ليئور رودايف (61 عاما)، الذي كان يعتقد أنه محتجز حيا في غزة قد قتل في الواقع في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي خلال الهجوم المفاجئ لمسلحي حماس الذين اختطفوا جثته إلى القطاع.

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وحتى هذا الإعلان كان رودايف يعتبر في عداد الرهائن الأحياء المحتجزين في قطاع غزة.

وقال التجمع الرئيسي لأقارب الرهائن في بيان إن "على الحكومة الإسرائيلية واجب أخلاقي مهم بمتابعة كل السبل في المفاوضات الحالية لإعادة" جثمان رودايف إلى إسرائيل لأنه "يستحق دفنا كريما في وطنه"، على حد تعبيره.

وتابع المنتدى في بيانه "ينبغي على الحكومة أيضا تأمين العودة السريعة لجميع الرهائن على قيد الحياة".

وكان رودايف أحد أفراد فريق حراسة كيبوتس نير يتسحاق الذي استهدفه مقاتلو حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة على جنوب البلاد ومستوطنات "غلاف غزة".

وبحسب المنتدى، فإن رودايف "كان على مدار أربعة عقود، سائق سيارة إسعاف متطوعا، وأول من يقدم نفسه ويمد يد المساعدة لأي شخص محتاج".

وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، التزمت إسرائيل وحماس هدنة استمرت أسبوعا وأطلقت خلالها الحركة سراح 105 رهائن، من بينهم 80 إسرائيليا، بينما أفرجت إسرائيل بالمقابل عن 240 فلسطينياً كانوا معتقلين في سجونها.

وخطف خلال الهجوم المفاجئ أكثر من 250 شخصا من جنوب إسرائيل إلى القطاع، ما زال 129 منهم محتجزين رهائن في غزة، بينهم 36 تقول إسرائيل إنهم لم يعودوا على قيد الحياة وجثثهم محتجزة في غزة.