تقرير إسرائيلي: فجوات غير قابلة للجسر في محادثات القاهرة الكابينيت سيحدد الليلة كيفية المضي قدما

جولة المحادثات التي استضافتها القاهرة بشأن الهدنة في غزة وتبادل الأسرى قد "انتهت" دون إحراز تقدم يذكر، الجانب الإسرائيلي يتحدث عن "فجوات لا يمكن جسرها"، خلافا لما كان قد عبر عنه الوسطاء. الكابينيت يناقش الليلة استمرار الهجوم على رفح.

نقلت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، اليوم الخميس، أن المحادثات في القاهرة الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس بموجب اتفاق على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، كشفت عن "فجوات غير قابلة للجسر" بين الطرفين.

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وأضافت المصادر أن المجلس الوزاري السياسي - الأمني (الكابينيت الموسع)، سيجتمع الليلة، لتحديد كيفية المضي قدما في المفاوضات التي يقودها الوسطاء في ظل التهديد الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح، وسيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري.

وعكست التقارير الإسرائيلية نظرة متشائمة بشأن تقدم المحادثات وإمكانية التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، وذلك إثر عودة الوفد الإسرائيلي إلى تل أبيب بعد أن سلم الوسطاء في القاهرة التحفظات الإسرائيلية على المقترح التي كانت حماس قد أعلنت موافقتها عليه.

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإن الكابينيت سيناقش كذلك استمرار العملية في رفح، والتي تدعي حكومة نتنياهو أنها تسعى من خلالها للضغط على حماس، ودفعها إلى مراجعة شروط وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي (لم تسمه)، قوله إن هذه الجولة من محادثات القاهرة بشأن الهدنة في غزة وتبادل الأسرى، "قد انتهت".

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