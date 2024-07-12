مسؤول إسرائيلي: مطلب نتنياهو الجديد يهدد بإفشال صفقة تبادل الأسرى

يعتقد بعض أعضاء الفريق المفاوض أن هذا المطلب تكتيكي لأغراض التفاوض فقط في محاولة للحصول على تنازلات إضافية من حماس.

قال مسؤول إسرائيلي مطلع على مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، إن "مطلب رئيس الحكومة نتنياهو الجديد بمنع عودة مسلحين إلى شمال قطاع غزة تهدد يإفشال المحادثات حول الصفقة"؛ حسبما نقل عنه موقع "واللا" الإلكتروني.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفيد بأن نتنياهو طرح مطلبه خلال المشاورات التي أجراها بالأمس مع الفريق المفاوض، وقد أبدى العديد منهم تحفظهم على مطلبه وقالوا له إنه غير قابل للتنفيذ.

وذكر المسؤول الإسرائيلي، أن "نتنياهو أبلغ أعضاء الفريق المفاوض بأنه متمسك بهذا المطلب"، ويعتقد بعض أعضاء الفريق المفاوض أن هذا المطلب تكتيكي لأغراض التفاوض فقط في محاولة للحصول على تنازلات إضافية من حماس.

وقال مسؤول إسرائيلي أبدى تحفظه من مطلب نتنياهو، إن "هنالك صفقة جيدة مطروحة على الطاولة وبالإمكان إبرامها، لكن المطلب الجديد بشأن منع عودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة قد يعطل المفاوضات".

وأضاف "هذا مطلب لم يكن موجودا في المقترح الإسرائيلي الذي قدم في 27 أيار/ مايو، ليس من الواضح لماذا يطرح نتنياهو هذا المطلب. أجهزة الأمن ستعلم كيفية التعامل مع عودة المخربين إلى شمال قطاع غزة".