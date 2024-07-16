إصابة 3 إسرائيليين بعملية إطلاق نار قرب نابلس

أغلقت قوات الاحتلال حاجز دير شرف غرب نابلس بشكل كامل، وأعلن حالة استنفار في صفوف جيش الاحتلال، حيث قامت قوات كبيرة بتمشيط موقع إطلاق النار بحثا عن منفذي العملية الذي انسحب من المكان.

أصيب 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار نفذت صباح اليوم الثلاثاء، بالقرب مستوطنة "شافي شومرون" شمال غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 3 إسرائيليين أصيبوا في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "شافي شومرون" شمال غرب نابلس، حيث وصفت جراحهم بين الطفيفة والمتوسطة، حيث اخترقت رصاصة واحدة على الأقل المركبة الإسرائيلية.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أصيب ثلاثة إسرائيليين بجروح طفيفة بسبب شظايا زجاج المركبة، وذلك في أعقاب إطلاق النار على مركبة إسرائيلية عند مفترق رامين، بالقرب من مستوطنة "شافي شومرون"، حيث تلقى الجرحى العلاج الطبي الأولي، ونقلوا على وجه السرعة إلى مستشفى "مئير" في مدينة كفار سابا لاستكمال العلاج.

وأفاد طاقم الإسعاف التابع لـ"نجمة داود الحمراء" أن المصابين في ما يشتبه بأنه عملية إطلاق نار هم رجل يبلغ من العمر حوالي 32 عاما وصبيين يبلغان من العمر حوالي 15 و16 عاما، وحالتهم طفيفة إلى متوسطة.

وعقب عملية إطلاق النار، أغلقت قوات الاحتلال حاجز دير شرف غرب نابلس بشكل كامل، وأعلن حالة استنفار في صفوف جيش الاحتلال، حيث قامت قوات كبيرة بتمشيط موقع إطلاق النار بحثا عن منفذ العملية الذي انسحب من المكان.

ولوحظ تحشدات كبيرة لقوات الاحتلال عند مدخل قرية رامين قرب بيت ليد شرق طولكرم في أعقاب عملية إطلاق النار.