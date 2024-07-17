الجيش الإسرائيلي يغير على مواقع لحزب الله جنوب لبنان

تتزايد حدة التوترات على الحدود اللبنانية منذ أسابيع، في الوقت الذي تواصلت التهديدات من الجانبين بتوسيع دائرة الاشتباكات، مع تبادل إطلاق النار والقصف بين حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان وبين الجيش الإسرائيلي.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه شن عدة غارات على مواقع عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات حربية أغارت خلال ساعات الليل على بنى عسكرية لحزب الله في منطقة يارين وعيتا الشعب وعلما الشعب في جنوب لبنان"، كما قصفت المدفعية عدة مواقع، وذلك لإزالة تهديدات من منطقة مجدل زون، بحسب المتحدث العسكري.

وخلال ساعات الليل تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة نهارية بعد رصد إطلاق نحو 15 قذيفة صاروخية من لبنان، حيث يتم اعتراض بعضها، بينما سقطت الباقية في مناطق مفتوحة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

ويواصل حزب الله شن هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.

وتتزايد حدة التوترات على الحدود اللبنانية منذ أسابيع، في الوقت الذي تواصلت التهديدات من الجانبين بتوسيع دائرة الاشتباكات، مع تبادل إطلاق النار والقصف بين حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان وبين الجيش الإسرائيلي.