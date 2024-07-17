واشنطن تفرض قيودا على منح تأشيرة للجندي قاتل الشهيد الشريف

فرضت الولايات المتحدة قيودا على منح تأشيرة لرقيب سابق في الجيش الإسرائيلي، لـتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك قتل شاب فلسطيني بدم بارد، بينما كان مستلقيا على الأرض وعاجزا عن الحراك.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة فرضت قيودا على منح تأشيرة لجندي سابق في الجيش الإسرائيلي لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك في ارتكابه عمليات قتل خارج نطاق القضاء، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

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يأتي ذلك في استهداف للجندي والسجين السابق، إليئور أزاريا، الذي قتل الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، بدم بارد، في مدينة الخليل شمالي الضفة الغربية، في 24 آذار/ مارس 2016، علما بأن الشريف كان مستلقيا على الأرض وعاجزا عن الحركة بعد إصابته بعدة رصاصات من جنود إسرائيليين.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان أنه نتيجة للقيود، فإن الرقيب أزاريا "وأيا من أفراد أسرته من الدرجة الأولى غير مؤهلين بصورة عامة لدخول الولايات المتحدة". وذكرت الوزارة أيضا أنها تتخذ خطوات لفرض قيود على تأشيرات "مجموعة إضافية من الأفراد لتورطهم أو إسهامهم عمدا في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أفرجت في أيار/ مايو 2018، عن أزاريا الذي تمت محاكمته عسكريا، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 18 شهرا، جرى تخفيضها لاحقا إلى 14 شهرا إثر إدانته بتهمة "القتل دون سبق الإصرار والترصد"، علما بأن الجندي القاتل حظي حينها بدعم كامل من قبل المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية.

وقررت لجنة إسرائيلية الإفراج عن أزاريا مبكرا بعد قضائه ثلثي مدة حكمه. وبدأ تنفيذ عقوبة أزاريا من تاريخ صدور الحكم النهائي بحقه في 31 حزيران/ يونيو 2017، علما بأن النيابة العامة الإسرائيلية كانت قد طلب من المحكمة سجنه لفترة تراوح بين 3 إلى 5 سنوات، لكن القضاة اكتفوا بسجنه 18 شهرا قبل تخفيض العقوبة إلى 14 شهرا ثم ثلثي المدة.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار على الشهيد الشريف ما أسفر عن إصابته بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، وبينما كان الشريف مستلقيا على الأرض وعاجزا عن الحركة بعد إصابته بعدة رصاصات، أطلق أزاريا النار على رأسه من مسافة قريبة جدا، بحسب ما أظهر مقطع فيديو تمكن ناشط فلسطيني من تصويره.