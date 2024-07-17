وفد إسرائيلي يصل القاهرة لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار في غزة

في حين بات سفر رئيس الموساد، برنياع، إلى الدوحة، مستبعدا في هذه المرحلة، وفي ظل التحذيرات من إمكانية أن يحبط تعنت نتنياهو جهود التوصل لاتفاق، وفد إسرائيلي يصل القاهرة لمواصلة المحادثات لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس.

وصل وفد إسرائيلي إلى مصر لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما تدرس إسرائيل وحماس المقترح الأخير، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن ثلاثة مسؤولين مصريين في المطار، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقال مسؤولو المطار إن الوفد الإسرائيلي يضم ستة مسؤولين من دون الكشف عن هوياتهم. وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة الوصول مع وسائل الإعلام، وفقًا لـ"أسوشييتد برس".

جاء ذلك في أعقاب تأجيل جولة المحادثات التي كان من المقرر أن يجريها رئيس الموساد، دافيد برنياع، خلال الأسبوع الجاري في الدوحة، في حين أفادت التقارير الإسرائيلية بأن وفودا إسرائيلية تواصل المحادثات مع الوسطاء في الدوحة والقاهرة.

وأفاد التقرير بأن الوسطاء الدوليين يواصلون دفع إسرائيل وحماس نحو التوصل إلى اتفاق مرحلي من شأنه أن يوقف القتال ويطلق سراح نحو 120 أسيرا إسرائيليا محتجزين لدى فصائل المقاومة في غزة.

يأتي ذلك فيما يضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، شروطا جديدا، يرى بها قادة الأجهزة الأمنية بأنها عقبة رئيسية أمام إمكانية إتمام الصفقة، فيما يتهمه وزير الأمن، يوآف غالانت، بأنه يعرقل الصفقة خوفا من خسارة الحكومة.

وتعثرت المحادثات بين الجانبين خلال نهاية الأسبوع عندما قالت إسرائيل إنها استهدفت القائد العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، في هجوم استهدف خيام النازحين في مواصي خانيونس أسفر عن استشهاد 90 شخصا على الأقل.

وقد أخبر غالانت نظيره الأميركي، لويد أوستن، أن مثل هذا الضغط الشديد على حماس "أدى إلى الظروف اللازمة للتوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن". ولم يذكر المزيد من التفاصيل في بيان صادر عن مكتبه.

ونقلت هيئة البث العام الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة على المفاوضات أن "الاتصالات مستمرة، بما في ذلك المحادثات اليومية التي يجريها رئيس الموساد مع القطريين والأميركيين".

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه في هذه المرحلة من المفاوضات، ينتظر الوسطاء الحصول على رد إسرائيلي بخصوص مسألتين: "عودة المسلحين إلى شمال القطاع، ومحور فيلادلفيا ومعبر رفح".

وبحسب "كان 11"، فإن الكرة لا تزال في ملعب إسرائيل حاليًا، حيث يتعيّن على نتنياهو أن يقرر ما إذا كان سيقبل اقتراح فريق التفاوض بشأن محور فيلادلفيا وعودة سكان غزة إلى الشمال.

وشددت على أن استمرار المحادثات "مرهون حاليًا بقرار نتنياهو".

ويرى أعضاء في فريق التفاوض الإسرائيلي أنه إذا لم يُلغ شرط تفتيش السكان العائدين إلى شمال القطاع فإن الصفقة تعتبر "لاغية". ويعتقدون أنه "كان من الممكن توقيع الاتفاق قبل أسبوع، حيث تم تسجيل تقدم واضح من خلف الكواليس".