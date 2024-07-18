المستشارة القضائية تلمح لمنع بن غفير من تعيين مرشحه مفتشا عاما للشرطة

بهاراف ميارا تفرض قيودا على القائم بأعمال المفتش العام للشرطة، أفشالوم بيلد، وبينها تقليص صلاحياته في تعيين ضباط في مناصب رفيعة في الشرطة

أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، في بلاغ للحكومة اليوم، الخميس، أن تعيين الضابط أفشالوم بيلد، في منصب القائم بأعمال المفتش العام للشرطة، سيكون خاضعا لقيود وكذلك صلاحياته، بحيث لن يتمكن من تعيين ضباط في مناصب رفيعة واتخاذ قرارات حول تغييرات بنيوية في الشرطة.

ومن المقرر أن تسلم بهاراف ميارا، الأحد المقبل، موقفها إلى اللجنة التي توصي بتعيينات في المناصب الرفيعة بشأن كفاءة بيلد كمرشح لمنصب المفتش العام للشرطة، خلفا ليعقوب شبتاي الذي انتهت ولايته، أمس.

ومن شأن قرار بهاراف ميارا أن يمنع تعيينات في مناصب رفيعة في الشرطة، لا تزال شاغرة منذ فترة، وبينها قائد وحدة "لاهاف 433" للتحقيقات في الجرائم الخطيرة، وقائد لواء القدس، وقائد وحدة العمليات ورئيس الدائرة الإعلامية.

ويعتبر موقف بهاراف ميارا أنه يقيد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ويمنعه من تعيين بيلد مفتشا عاما من أجل أن ينفذ مصالح وسياسة بن غفير.

وقالت مصادر في الشرطة أن الموقف الذي ستسلمه بهاراف ميارا إلى اللجنة التي توصي بالتعيينات في المناصب الرفيعة، "يعني أن المستشارة ستقيد إمكانية تعيين بن غفير لبيلد مفتشا عاما ومن تنفيذ خطوات خاطفة. وقد علمت المستشارة القضائية أنه سيتم تعيين بيلد قائما بأعمال المفتش العام. وفي وضع عادي كان بإمكانه تعيين ضباط في مناصب رفيعة، لكنها تمنع الآن ذلك، في الظروف التي تذكرها، وتنقل بذلك رسالة مفادها أن مفتشا عاما فقط بإمكانه تنفيذ التعيينات في المناصب الرفيعة".