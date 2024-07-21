أوستن يهاتف غالانت ويؤكد مجددا التزام أميركا بأمن إسرائيل

بحث أوستن وغالانت، الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثي في اليمن بمسيرة، أصابت مبنى بالقرب من السفارة الأميركية في تل أبيب، الجمعة، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وكذلك الهجوم الذي شنته إسرائيل على مدينة الحديدة اليمنية.

تحدث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، بعد الهجوم الإسرائيلي في اليمن، ردا على الطائرة بدون طيار التي أطلقها الحوثيون على تل أبيب، على ما ورد في بيان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاعون).

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وبحث أوستن، وغالانت، الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثي في اليمن بمسيرة، أصابت مبنى بالقرب من السفارة الأميركية في تل أبيب، الجمعة، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وكذلك الهجوم الذي شنته إسرائيل على مدينة الحديدة اليمنية.

ووفقا لبيان البنتاغون، أبدى أوستن تفهمه للضربة الإسرائيلية، والتي جاءت، وفقا للبيان، بعد أشهر من الهجمات الحوثية على إسرائيل.

واعترف أوستن بأن الإجراء الإسرائيلي يأتي بعد أشهر من الهجمات التي يشنها الحوثيون، وأكد أوستن مجددا الالتزام الأميركي بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها.

وأعرب أوستن عن تعازيه في مقتل إسرائيلي، وعن تمنياته بالشفاء للمصابين، على ما ورد في بيان وزارة الدفاع الأميركية.

وقال أوستن في البيان إنه "على رغم أن الانفجار وقع قرب مكتب فرع سفارتنا في تل أبيب فإنه لم يتم الإبلاغ في الوقت الراهن عن إصابات أو وفيات بين الموظفين الأميركيين".

ومساء السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف مواقع تابعة للحوثين في منطقة الحديدة في اليمن، مما خلف 5 قتلى وعشرات الجرحى.

ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة الضربات في اليمن باستخدام 20 طائرة من طراز "إف 35".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن "الغارات جاءت ردا على مئات الهجمات ضد إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة".