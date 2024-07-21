تقرير: قرار العدل الدولية يشجع على إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت

اعتبر مسؤولون إسرائيليون أن رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الذي أفاد بأن "استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هو غير قانوني ويجب أن ينتهي"، سيضفي مزيدا من الشرعية على قرار محتمل للجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بإنهاء احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، قد يشجع قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، على إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت.

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جاء ذلك بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، عبر موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى "مخاوف" لدى المسؤولين في وزارتي الخارجية والقضاء الإسرائيليتين، من أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، "سيضفي مزيدا من الشرعية" على قرار محتمل للجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، يوم الجمعة الماضي، قرارها بشأن التّبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس. وخلصت إلى أن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني" لجسامة انتهاكاتها القانون الدولي، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحظر التمييز العرقي والفصل العنصري.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد قدم في 20 أيار/ مايو الماضي، طلبا مفاجئا بإصدار مذكرات اعتقال بحق القادة الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، في "أول محاولة من المحكمة لاعتقال زعيم دولة مدعوم من الغرب وهو في منصبه".

وبحسب "هآرتس"، فإن التقديرات في إسرائيلي تشير إلى "تداعيات سياسية محتملة" لرأي محكمة العدل الدولية الاستشاري، الذي أفاد بأن "استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أطول احتلال في التاريخ الحديث منذ عام 1967 حتى اليوم، هو غير قانوني ويجب أن ينتهي".

ونقلت الصحيفة عن "مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى ومطلعين على الإجراءات في لاهاي" قولهم إن "رأي محكمة العدل ليس له علاقة مباشرة بعملية إصدار مذكرات الاعتقال"، وأوضحوا أن "الوضع القانوني للرأي الذي قدمته المحكمة ليس ملزما بل استشاريا".

وأفاد المسؤولون بأن "قضاة المحكمة الجنائية الثلاثة الذين يناقشون طلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وكذلك كبار مسؤولي حماس، لن يتمكنوا من تجاهل" رأي المحكمة الذي ينص على أن "إسرائيل دولة إجرامية تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ ومنهجي منذ سنوات".

ونقلت الصحيفة عن "مسؤول رفيع سابق في أجهزة الدولة" قوله إن "الرأي الاستشاري للمحكمة يظهر أيضًا أن ‘الهالة الديمقراطية‘ لم تعد تحمينا كما كانت من قبل"؛ ولفت التقرير إلى أن "إسرائيل تراقب في هذه الأثناء تداعيات نتائج الانتخابات في بريطانيا على مدى دعمها لإسرائيل في الإجراءات القانونية الدولية، وخاصة في ما يتعلق بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".

وتخشى إسرائيل أن توقف الحكومة البريطانية الجديدة إجراءات الحكومة السابقة الداعمة لإسرائيل، بما في ذلك الطلب الذي قدمته إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بطلب عقد جلسة لمناقشة صلاحية المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة مواطنين إسرائيليين وإصدار مذكرات اعتقال ضدهم.