إصابة 3 جنود إسرائيليين بعملية إطلاق نار قرب قلقيلية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم التبليغ عن 3 إصابات في صفوف الجنود، وذلك جراء عملية إطلاق نار من مركبة فلسطينية مسرعة على طريق 55 قرب قلقيلية في شمال الضفة.

أصيب 3 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، بجروح متفاوتة، وذلك جراء عملية إطلاق نار نفذت قرب بلدة عزون شرق قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى لإصابة إثنين منهم.

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واستنفر جيش الاحتلال قواته ودفع بتعزيزات عسكرية قرب بلدة عزون شرق قلقيلية، بعد إصابة 3 جنود بعملية إطلاق النار.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم التبليغ عن 3 إصابات في صفوف الجنود، وذلك جراء عملية إطلاق نار من مركبة فلسطينية مسرعة على طريق 55 قرب قلقيلية في شمال الضفة.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن طواقم الإسعاف قدمت العلاجات الميدانية الأولية إلى 3 جنود، وصفت جراحهم بين المتوسطة والخطيرة إثر عملية إطلاق النار في شمال الضفة.

وأوضحت إذاعة الجيش، أن التحقيق الأولي يشير إلى أن السيارة المستخدمة في عملية إطلاق النار انسحبت نحو قلقيلية، حيث بدأ الجيش بعملية مطاردة واسعة النطاق".

وقامت قوات الاحتلال بإغلاق المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، ونصب عدة حواجز شرق المدينة، وكذلك تنفيذ إغلاقات إضافية واسعة على عدة مناطق في الطريق بين قلقيلية ونابلس.

وأغلقت قوات الاحتلال أيضا المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، وإغلاق الطريق بين جيوس وعزون، وإغلاق الطريق قرب جينصافوط، إلى جانب نصب حاجز بمحيط مكان عملية إطلاق النار قرب عزون والنبي إلياس.