مسؤول أميركي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أصبح في مراحله الختامية

قال المسؤول الرفيع في الإدارة الأميركية طالبا عدم كشف هويته "نعتقد أن (الأمور) في مراحلها الختامية، ومن الممكن إبرام اتفاق".

قال مسؤول أميركي، الأربعاء، إن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن رهائن أصبح في مراحله الختامية.

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ويأتي تصريح المسؤول في واشنطن قبيل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المقرر له الخميس.

وقال المسؤول الرفيع في الإدارة الأميركية طالبا عدم كشف هويته "نعتقد أن (الأمور) في مراحلها الختامية، ومن الممكن إبرام اتفاق".

وتابع "هناك مؤشرات بأن إطار صفقة وقف إطلاق النار موجود ونعمل على إتمام الاتفاق بشأن كيفية تنفيذه. لا تزال هناك بعض المسائل التي ينبغي حلها بسأن تنفيذ الاتفاق".

وأشار إلى أن "مرحلة الاتفاق الأولى تتضمن الإفراج عن الرهائن فوق 50 عاما والمرضى والجرحى على مدار 42 يوما، بينما الانتقال إلى المرحلة الثانية سيتطلب مزيدا من المفاوضات".

وذكر المسؤول الأميركي أنه "لا يمكننا حاليا الاستنتاج بأن نتنياهو لا يريد التوصل إلى اتفاق، والمفاوضات حاليا مختلفة تماما عما كانت عليه قبل شهر وهناك قضايا جرى حلها بشكل كبير. الاتفاق ليس ممكنا فحسب بل ضروري من أجل استعادة الرهائن".

وشدد على أن "بايدن ملتزم ببذل كل ما بوسعه من أجل استعادة الرهائن المحتجزين في غزة، وسنواصل العمل مع الوسطاء القطريين والمصريين من أجل التوصل إلى اتفاق وسنجري اجتماعات الأسبوع المقبل".

وختم المسؤول الأميركي بالقول، إن "هاريس كانت منخرطة في كل الأمور المتعلقة بإسرائيل طوال الأشهر العشرة الأخيرة، لا خلاف بين بايدن وهاريس بشأن إسرائيل وسيؤكدان لنتنياهو ضرورة التوصل إلى اتفاق".