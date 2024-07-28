محادثات روما: رئيس الموساد قدم للوسطاء عرض إسرائيل المُعدّل لصفقة التبادل

زيارة رئيس الموساد إلى روما كانت أسرع مما يتوقع؛ مكتب نتنياهو يؤكد عودة برنياع بعد إجراء محادثات مع الوسطاء تركزت على مناقشة المقترح الإسرائيلي المعدل الذي يرى به البعض محاولة من نتنياهو تهدف إلى منع التوصل إلى صفقة وعرقلة المفاوضات.

عاد رئيس الموساد، دافيد برنياع، من العاصمة الإيطالية روما، مساء اليوم، الأحد، بعد تقديم العرض الإسرائيلي المُعدّل لمقترح صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة للوسطاء، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

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وشدد البيان على أنه "في الأيام المقبلة ستستمر المفاوضات حول القضايا الرئيسية"، وقال إن "رئيس الموساد عاد من اجتماعه مع الوسطاء في روما"، وأضاف أن "الأطراف ناقشت خلال الاجتماع الوثيقة التوضيحية المقدمة من إسرائيل بشأن الاتفاق المقترح" لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وشارك في اجتماع روما الذي يأتي في إطار المفاوضات عبر الوسطاء مع حركة حماس، بمشاركة مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وليام بيرنز، ورئيس الموساد، دافيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات المصرية، عباس كامل.

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤولون في الطاقم الإسرائيلي في مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار إن الوسطاء قد لا ينقلون إلى حركة حماس رد إسرائيل "المعدل"، لأنه ينطوي على تراجع إسرائيل عن تفاهمات جرى التوصل إليها في 27 أيار/ مايو الماضي، حسبما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.

كما لفت المسؤولون الإسرائيليون إلى أزمة في المفاوضات حاليا، لأن رئيس الحكومة الإسرائيلية تبنى موقف معارضي التسوية حول محور فيلادلفيا ومحور نتساريم. كذلك اتهم مسؤولون أمنيون إسرائيليون نتنياهو بأنه أدخل التعديلات لمنع التوصل إلى صفقة وعرقلة المفاوضات.

وتضمن المقترح المعدل شروط نتنياهو الجديدة، بما في ذلك منع عودة "المسلحين" من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر تفتيش العائدين عند "محور نتساريم"، وبقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، وتقديم ضمانات تتيح لإسرائيل استئناف حربها على غزة بعد المرحلة الأولى من الصفقة.