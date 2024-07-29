اعتقال جنود في منشأة "سديه تيمان" مشتبهين بتعذيب جنسي بحق معتقل فلسطيني

الجنود المشتبهون يرفضون الاعتقال ودار عراك بينهم وبين أفراد الشرطة العسكرية، ونقل المعتقل الفلسطيني إلى المستشفى. بن غفير: "مشهد وصول أفراد شرطة عسكرية من أجل اعتقال أفضل أبطالنا في سديه تيمان هو ليس أقل من مخزٍ"

داهمت الشرطة العسكرية الإسرائيلية اليوم، الإثنين، منشأة الاعتقال "سديه تيمان" التي يحتجز فيها معتقلون من قطاع غزة، منذ بداية الحرب، وأوقفت 9 جنود إسرائيليين مشتبهين بتعذيب جنسي شديد بحق معتقل فلسطيني. وهناك جندي آخر مشتبه لم يتم إيقافه بعد.

ودار عراك بين أفراد الشرطة العسكرية والجنود المشتبهين داخل منشأة الاعتقال، فيما تم نقل المعتقل إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع وهو يعاني من إصابات خطيرة في مؤخرته بسبب التعذيب الوحشي.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث العسكري الإسرائيلي أنه "في أعقاب الاشتباه بتنكيل خطير بمعتقل نحتجز في منشأة الاعتقال سديه تيمان، فتحت الشرطة العسكرية تحقيقا بإيعاز من النيابة العسكرية".

واعتبر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أن "مشهد وصول أفراد شرطة عسكرية من أجل اعتقال أفضل أبطالنا في سديه تيمان هو ليس أقل من مخزٍ. وأنصح وزير الأمن ورئيس أركان الجيش وسلطات الجيش بدعم الجنود والاستفادة من مصلحة السجون (التي تحت مسؤولية بن غفير). انتهى المخيم الصيفي والتسامح تجاه المخربين. وينبغي أن يحصل جنودنا على دعم كامل".

وأعلن أعضاء كنيست من أحزاب اليمين الفاشي عن دعمهم للجنود الذين عذبوا المعتقل الفلسطيني، وقال عضو الكنيست ألموغ كوهين، من حزب بن غفير، أنه "على وشك الوصل من أجل الوقوف إلى جانب الذين أرسلناهم إلى هذه المهمة. ولا أعتزم السماح بحملة الملاحقة المهينة ضد جنودنا المقدسين". كذلك قالت عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب بن غفير، أنها في طريقها إلى "سديه تيمان".

وقال عضو الكنيست تسفي سوكوت، من حزب الصهيونية الدينية برئاسة بتسلئيل سموتريتش، إنه توجه إلى معتقل "سديه تيمان" واعتبر أن "هذا التعامل مع جنودنا الذين يحاربون من أجلنا في سديه تيمان يجب أن يتوقف الآن".

واعتبر سموتريتش أن "جنود الجيش الإسرائيلي يستحقون الاحترام. جنود الجيش الإسرائيلي لن يعتقلوا كمجرمين. أدعو المدعية العسكرية أن تنزلي يديك عن جنودنا الأبطال".

يشار إلى أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ذكرت بن غفير في مذكرة وجهتها إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بشأن التماس تنظر فيه المحكمة العليا حول "طروف الاعتقال في منشأة سديه تيمان".

وكتبت بهاراف ميارا أنه "إذا لم تعد منشأة الاعتقال سديه تيمان إلى غايتها بشكل فوري، فإنه سيكون لذلك عواقب وخيمة واسعة"، وأضافت أنه تبين أن وزارة الأمن القومي التي يتولاها بن غفير "توقف فعليا الجهود المبذولة من أجل تطبيق الحلول الضرورية".

ومنذ بداية الحرب على غزة، حول الجيش الإسرائيلي قاعدة "سديه تيمان" إلى منشأة اعتقال فلسطينيين من قطاع غزة، يحتجزون في ظروف غير إنسانية، حيث يبقون مكبلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين طوال الوقت.

وتدعي إسرائيل أن المعتقلين الفلسطينيين يحتجزون في "سديه تيمان" للتحقيق معهم واتخاذ قرار إذا كانوا سينقلون إلى السجون أو الإفراج عنهم، وتبين أن جميع المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم أنهم تعرضوا لتعذيب شديد.