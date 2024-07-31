إصابة خطيرة لمستوطن بعملية إطلاق نار قرب الخليل

بحسب الاشتباه، أطلق فلسطيني النار على مركبة إسرائيلية ثم هاجم السائق، البالغ من العمر حوالي 40 عاما، وطعنه باليد والرأس، وإصابته بجروح متفاوتة، على ما ورد في بيان مقتضب للمتحدث العسكري.

أصيب مستوطن بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك في عملية إطلاق نار نفذت صباح اليوم الأربعاء، على شارع 60 قرب مستوطنة "كريات أربع" بالخليل بالضفة الغربية المحتلة.

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وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تلقي بلاغ عن عملية إطلاق نار عند مفترق الطرق الالتفافي المحاذي لمستوطنة كريات أربع.

وبحسب الاشتباه، أطلق فلسطيني النار على مركبة إسرائيلية ثم هاجم السائق، البالغ من العمر حوالي 50 عاما، وطعنه باليد والرأس، وإصابته بجروح متفاوتة، على ما ورد في بيان مقتضب للمتحدث العسكري.

واستنفر جيش الاحتلال قواته إلى مكان عملية إطلاق النار، وقام بنصب الحواجز العسكرية على الطرقات والمحاور الرئيسية، وشرع بملاحق منفذ عملية الخليل.

وأفادت "نجمة داود الحمراء" أنها تلقت في الساعة 06:08 بلاغا القدس، حول تعرض رجل للطعن وإطلاق نار على شارع رقم 60 باتجاه كريات أربع.

وقدم طاقم الطبي الإسعافات الأولية للرجل ونقله على وجه السرعة وهو بحالة خطيرة إلى مستشفى "شعاري تصيدك" لاستكمال العلاج.

وقال مسعف الطوارئ: "شاهدنا مركبة إسرائيلية وبالقرب منها رجلا كان واعيا، وكان يعاني من جروح طعنات في الجزء العلوي من جسده، وفتاتين كانتا مسافرتين ولم يصب أحد معه في المركبة بأي جروح".

يأتي ذلك، في وقت أطلقت مجموعة من المقاومين النار تجاه نقطة جيش الاحتلال المقامة على جبل جرزيم في نابلس.