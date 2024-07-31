إسرائيل تغلق مجالها الجوي بالشمال وتعترض "جسما مشبوها" من لبنان

أتى ذلك في وقت الذي تقرر إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي في شمال البلاد بالكامل لمدة 24 ساعة على الأقل، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه يجري تقييما للوضع وإجراء مشاورات على أن يتم إبلاغ الجمهور باي تغييرات تتعلق بالجبهة الداخلية.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، اعتراض هدف جوي مشبوه كان في طريقه من لبنان، في وقت دوت صافرات الإنذار في الجليل الأعلى والمناطق الحدودية محذرة من إطلاق طائرات مسيرة ورشقات صاروخية من الأراضي اللبنانية.

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وأتى هذا الإعلان في وقت الذي تقرر إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي في شمال البلاد بالكامل لمدة 24 ساعة على الأقل، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه يجري تقييما للوضع وإجراء مشاورات وإذا تم اتخاذ أي قرار بتغيير الوضع سيتم إبلاغ الجمهور.

تأتي هذه التطورات على الجبهة الشمالية، بعد أن استشهد، مساء الثلاثاء، طفلان وامرأة وأصيب أكثر من 85 شخصا في قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية في حارة حريك في محاولة لاغتيال قائد كبير في حزب الله بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي اغتيال القائد في حزب الله، فؤاد شكر، فيما ذكر مصدران أمنيان في لبنان، أن شُكر نجا من محاولة الاغتيال والقصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.