هليفي يهدد بالذهاب بعيدا لمن "يهاجم مواطني إسرائيل"

أجرى هليفي هذا اللقاء تقييما للوضع في ممر "نتساريم" وسط قطاع غزّة مع قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال.

هدّد رئيس هيئة الأركان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هليفي، أمس الخميس، خلال لقائه بجنود الاحتياط في قطاع غزة، قائلا "فليعلم من يهاجم مواطني دولة إسرائيل أننا مستعدون للذهاب بعيدًا، لجلب معلومات استخباراتية دقيقة، لنستهدف ونقتل".

وأجرى هليفي هذا اللقاء تقييما للوضع في ممر "نتساريم" وسط قطاع غزّة مع قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال.

وذكر هليفي أن "رسالتنا إلى كل الشرق الأوسط هذا الأسبوع أن من يهاجم مواطني إسرائيل، نحن مستعدون للذهاب بعيدًا، نعرف كيف نبذل جهدًا كبيرًا لجلب معلومات استخباراتية دقيقة جدًا، لنذهب للاستهداف، لنقضي عليه وأيضًا لتحمل المخاطر".

وأضاف رئيس الأركان في كلمته أننا "هاجمنا في بيروت ونهاجم في غزة، وسنكون أقوياء جدًا في الدفاع، وبعد ذلك سنهاجم بقوة كبيرة، هذه الرسالة هي رسالة مهمة جدًا".