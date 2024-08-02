"نيويورك تايمز": واشنطن تستعد لإرسال المزيد من الطائرات المقاتلة للمنطقة

التقديرات الأميركية تشير إلى احتمال بألا يكون لدى إسرائيل وحلفائها، ما يكفي من الوقت للاستعداد للرد الإيراني المتوقع على اغتيال إسماعيل هنية، خلافا للهجوم المباشر الذي شنته طهران على مواقع في إسرائيل في نيسان/ أبريل الماضي.

تستعد الولايات المتحدة لإرسال طائرات مقاتلة إضافية إلى الشرق الأوسط لمواجهة الهجوم المتوقع من إيران وحلفائها في المنطقة على إسرائيل، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، يوم الأربعاء الماضي، في طهران، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين، اليوم الجمعة.

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يأتي ذلك في ظل التوقعات بتصعيد الهجمات المتبادلة بين إيران وحزب الله من جانب، وإسرائيل من جانب آخر، بعد اغتيال القيادي البارز بالحزب فؤاد شكر مساء الثلاثاء الماضي، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، يوم الأربعاء الماضي، في هجمات استنفرت إيران وحلفائها في محور المقاومة في لبنان واليمن والعراق.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤول عسكري أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته في ظل حديثه عن مسائل عملياتية، أن "القوات الأميركية في الشرق الأوسط تتخذ ‘التدابير اللازمة‘ لزيادة الجاهزية القتالية وحماية القوات الأميركية وحلفائها ضد أي تهديدات من إيران أو الجماعات المسلحة المدعومة من إيران".

وحذّر المسؤولون الأميركيون من أنه "من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل وحلفاؤها سيكون لديهم القدر الكافي من الوقت للاستعداد لجولة جديدة من الهجمات الإيرانية" المباشرة على إسرائيل، على غرار الهجوم المباشر الذي شنته إيران على مواقع عسكرية إسرائيلي في نيسان/ أبريل الماضي، ردا على استهداف قنصليتها في دمش.

غالانت يدعو إلى تحالف للدفاع عن إسرائيل

يأتي ذلك فيما شدد وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، في اجتماع مع نظيره البريطاني، جون هيلي، على "أهمية تشكيل تحالف للدفاع عن دولة إسرائيل ضد إيران ووكلائها"، معتبر أن ذلك يعد "إجراءً ضروري للاستقرار الأمني ​​في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم بأسره"،

وذكرت وزارة الأمن الإسرائيلية، في بيان، أن غالانت "شرح لهيلي الجهود العديدة التي يتم بذلها للتوصل إلى مخطط قد يسمح بإعادة الرهائن، والتقدم في معركة تفكيك حماس والإجراءات التي تقوم بها إسرائيل ضد إيران ووكلائها - مع التركيز على حزب الله في لبنان".

وأضافت أن غالانت بحث مع وزير الدفاع البريطاني، الذي يوقم بأول زيارة له لإسرائيل منذ توليه منصبه، سبل "تعزيز العلاقات الأمنية الإسرائيل البريطانيا، والحفاظ على العلاقات الإستراتيجية في مختلف المجالات الاستخباراتية" بين الجانبين.