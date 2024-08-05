شركة "ويز إير" تلغي رحلاتها من وإلى إسرائيل في ظل التوتر الأمني

"ویز إیر" تنضم إلى شركات الطيران التي قررت تعليق رحلاتها الجوية من وإلى إسرائيل؛ التقديرات بأن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر خلال الأيام المقبلة على أكثر من 15 ألف إسرائيلي، علما بأن الشركة تنظم رحلات إلى 20 وجهة أوروبية.

قررت شركة الطيران "ویز إیر" (Wizz Air) إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء اليوم، الإثنين.

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وبحسب القناة الرسمية الإسرائيلية، "ستبدأ الشركة بإلغاء رحلاتها الرسمية لمدة 24 ساعة، ثم ستمتد الإلغاءات لبضعة أيام أخرى".

وذكرت القناة أن ذلك يأتي "في ظل التصعيد الأمني والتوقعات برد إيراني بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران".

ولفتت "كان 11" إلى أن هذا القرار "سيؤثر على آلاف الإسرائيليين، حيث تشغل الشركة رحلات إلى العديد من الوجهات في أوروبا".

وأفادت بأن "قرار الإلغاء سيشمل جميع الرحلات التي تشغلها الشركة (من وإلى إسرائيل"، وأشارت بأن الشركة تشغل رحلات إلى حوالي 20 وجهة في المجمل.

وأوضح التقرير أن "ویز إیر أوقفت رحلاتها إلى إسرائيل منذ الليلة الماضية، ومن المتوقع أن تؤثر هذه الإلغاءات على حوالي 15,000 إسرائيلي خلال الأيام المقبلة".

وذكرت "كان 11" أن شركة الطيران اليونانية "إيجين" (Aegean) أعلنت كذلك عن إلغاء جميع رحلاتها إلى الوجهات المختلفة في إسرائيل".

وقالت إن هذه الرحلات "تشمل الوجهات الآتية: أثينا، وسالونيك، ورودوس، وكريت، وميكونوس، ووجهات أخرى في اليونان وقبرص".

كما أعلنت شركة الطيران الهولندية (KLM) أيضًا، والتي تعمل تحت مجموعة "إير فرانس"، أنها ستلغي رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 26 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وتنضم هذه القرارات إلى قرارات مماثلة اتخذتها شركات طيران أجنبية أخرى في الأيام الماضية، على غرار شركتي الطيران الأميركية "يونايتد إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز".

كما أعلنت شركة الطيران البريطانية "بريتش إيرويز"، وقف رحلاتها إلى إسرائيل.

وأبلغت يونايتد عملاءها يوم الأربعاء الماضي، عن إلغاء الرحلات في الأيام المقبلة، بينما أعلنت دلتا عن إلغاء رحلاتها لمدة 48 ساعة على الأقل.

وتشمل رحلات شركات الطيران الأميركية خط نيويورك - إسرائيل وقد تم إلغاؤها حتى 6 آب/ أغسطس الجاري على أقل تقدير.

ومن المتوقع أن تعلن يونايتد إيرلاينز، التي تشغل 14 رحلة أسبوعية إلى إسرائيل، عن إلغاءات إضافية خلال الأسبوع الجاري، بينما لم تتخذ دلتا قرارا نهائيا بعد بهذا الشأن.

وفي هذا السياق، تقطعت السبل بمئات الإسرائيليين في مطار براغ منذ يوم الثلاثاء الماضي، بسبب إلغاءات رحلات شركة "أركياع" الإسرائيلية.

واضطر المسافرون للبقاء عالقين في المطار بالعاصمة التشيكية لعدة أيام دون الحصول على رد من الشركة.

وتصاعد التوتر في المنطقة الأسبوع الماضي، في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القائد العسكري الرفيع في حزب الله فؤاد شُكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وتوعد حزب الله وإيران بالرد على إسرائيل بسبب عمليتي الاغتيال، مما أثار مخاوف من أن الجبهات المتعددة التي يتوسع إليها الصراع على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد تتصاعد إلى حرب شاملة.

وعلى صلة، قالت مجموعة "لوفتهانزا"، اليوم الإثنين، إن شركات الطيران التابعة لها ستستبعد المجالين الجويين لإيران والعراق حتى السابع من آب/ أغسطس، بسبب التطورات في الشرق الأوسط.

وأضافت المجموعة، التي تتضمن الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية و"يورو وينغز"، أنها علقت جميع الرحلات إلى تل أبيب وطهران وبيروت حتى 12 آب/ أغسطس.

وقالت مجموعة لوفتهانزا إنها علَقت أيضا رحلاتها إلى العاصمة الأردنية عمان ومدينة أربيل العراقية حتى السابع من آب/ أغسطس، مُرجعة ذلك إلى "تحليلها الأمني ​​الحالي".