إسرائيليات | أخبار
07/08/2024 - 12:37

الشرطة تداهم مكاتب وزارة الخارجية في القدس وتصادر مستندات تتعلق بنجل نتنياهو

مداهمة الشرطة لمكاتب الوزارة تأتي في إطار التحقيق بشبهة إصدار جوازات سفر دبلوماسية لأشخاص لا يستحقونها، ومصدر قضائي يقول إن التحقيق يتعلق بإصدار جواز سفر دبلوماسي ليائير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية

الشرطة تداهم مكاتب وزارة الخارجية في القدس وتصادر مستندات تتعلق بنجل نتنياهو

نتنياهو ونجله يائير (أرشيف - Getty Images)

داهم محققو الوحدة القطرية للتحقيقات في قضايا الاحتيال التابعة لوحدة "لاهف 433" في الشرطة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، مقر وزارة الخارجية في القدس، وأجرت تفتيشا في مكاتب الوزارة وصادرت وثائق.

وذكر بيان للشرطة أن مداهمة الوزارة يأتي في إطار التحقيق بشبهة إصدار جوازات سفر دبلوماسية لأشخاص لا يستحقونها.

ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني عن مصدر قضائي قوله إن التحقيق يتعلق بإصدار جواز سفر دبلوماسي ليائير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

ويتوقع أن يخضع وزير الخارجية السابق، إيلي كوهين، للتحقيق لدى الشرطة في هذه القضية.

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وأضافت الشرطة في بيانها أنها فتحت تحقيقا سريا قبل عدة أسابيع، حول إصدار جوازات سفر دبلوماسية لمن لا يستحقها، لأنهم لا يستوفون شروط الحصول عليها.

وأفاد بيان الشرطة بأن المحققين الذين داهموا مقر وزارة الخارجية جمعوا مستندات ذات علاقة من أجل مواصلة التحقيق.

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