غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان

ينفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.

شن الطيران الإسرائيلي، الخميس، سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان، وطالت الغارات بلدة الدوير، وبلدة الكفور قضاء مدينة النبطية، على ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مهاجمة الطيران الإسرائيلي البنية التحتية لحزب الله، وقال في بيان مقتضب إن "مقاتلات سلاح الجو نفذت ليلا غارة ودمرت عددا من البنى التحتية لتنظيم حزب الله في مناطق بنت جبل ومجدل زون والدوير".

وينفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.

ويأتي ذلك فيما تزداد المخاوف من اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل وسط توتر إقليمي في أعقاب اغتيال فؤاد شكر، في قصف إسرائيلي استهدف مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، الأسبوع الماضي، وكذلك اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الأربعاء الماضي، في طهران.