واشنطن: أسلحة ومساعدة عسكرية إضافية لإسرائيل

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن واشنطن تستعد لتقديم دعمًا ماليًا بقيمة 3.5 مليارات دولار لإسرائيل في إطار حزمة الأسلحة والمساعدات العسكرية التي وافق عليها الكونغرس قبل أشهر.

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وقالت الشبكة نقلاً عن مصادر مطلعة، إن الخارجية الأميركية أبلغت أعضاء الكونغرس إن الإدارة الأميركية تستعد لتوفير تمويل لإسرائيل بقيمة 3.5 مليارات دولار لتغطية نفقاتها العسكرية.

وكان بايدن صادق على حزمة دعم مالي لإسرائيل في نيسان/ أبريل الماضي، بقيمة 26 مليار دولار، بينها نحو 14 مليار دولار للدعم العسكري.