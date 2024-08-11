"منظمات الهيكل" تدعو لاقتحام واسع للأقصى الثلاثاء

بدأت الجماعات الاستيطانية بالتحضير لإحياء الذكرى المزعومة، داعية أنصارها للمشاركة في سلسلة بشرية حول سور القدس القديمة عشية "الذكرى" يوم غد الإثنين.

دعت "منظمات الهيكل" المزعوم أنصارها وجمهورها من المستوطنين ومعسكر اليمين الإسرائيلي، إلى اقتحام جماعي وواسع للمسجد الأقصى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بمناسبة ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".

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وتزامنت هذه الدعوات مع اقتحام مجموعات من المستوطنين، اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي واصلت فرض القيود على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى والصلاة في باحات الحرم.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس أن المستوطنين اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازيو في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وذلك تزامنا مع قيود مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين.

وذكرت الأوقاف أن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال انتشرت في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس المحتلة، وعرقلت وصول الفلسطينيين وشددت من إجراءاتها على بوابات الأقصى.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل دعوات استيطانية من "جماعات الهيكل المزعوم" لأكبر اقتحام للمسجد الأقصى الثلاثاء المقبل، تزامنًا مع "ذكرى خراب الهيكل".

وبدأت الجماعات الاستيطانية بالتحضير لإحياء الذكرى المزعومة، داعية أنصارها للمشاركة في سلسلة بشرية حول سور القدس القديمة عشية "الذكرى" يوم غد الإثنين.

وحسب برنامج الفعالية التهويدية، ستبدأ السلسلة البشرية الاستيطانية من حائط البراق باتجاه البلدة القديمة، وصولا إلى باب النبي داوود، سيتخللها مسيرة أعلام.

كما دعت "جماعات الهيكل المزعوم" أنصارها للمشاركة في أكبر اقتحام للمسجد الأقصى إحياء للذكرى المزعومة يوم الثلاثاء المقبل.