أميركا ترسل غواصة وحاملة طائرات للشرق الأوسط وسط توتر إسرائيلي إيراني

جاء إعلان البنتاغون، في عقب مكالمة هاتفية جمعت أوستن بنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، حيث أمر الوزير الأميركي أيضا بتسريع إرسال حاملة الطائرات إبراهام لينكولن والمجموعة المرافقة لها إلى المنطقة، بحسب بيان وزارة الدفاع الأميركية.

أمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، بإرسال غواصة صاروخية موجهة إلى الشرق الأوسط، وتسريع وصول مجموعة حاملة طائرات إلى المنطقة قبل هجوم إيراني متوقع ضد إسرائيل، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

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وجاء إعلان البنتاغون، في عقب مكالمة هاتفية جمعت أوستن بنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، حيث أمر الوزير الأميركي أيضا بتسريع إرسال حاملة الطائرات إبراهام لينكولن والمجموعة المرافقة لها إلى المنطقة، بحسب بيان وزارة الدفاع الأميركية.

وذكر بيان صادر عن البنتاغون أن أوستن وغالانت تحدثا عن "الجهود الرامية إلى ردع العدوان من جانب إيران وحزب الله اللبناني وجماعات أخرى متحالفة مع إيران في جميع أنحاء المنطقة".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن غالانت أبغ أوستن بأن الاستعدادات العسكرية الإيرانية تشير إلى أن طهران تستعد لشن هجوم كبير ضد إسرائيل، ما يدل على توجه ايراني للرد في الأيام المقبلة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الأميركية أن "الوزير أوستن أكد التزام الولايات المتحدة باتخاذ كل خطوة ممكنة للدفاع عن إسرائيل، وأشار إلى تعزيز وضع القوة العسكرية الأميركية وقدراتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط في ضوء تصاعد التوتر بالمنطقة".

ووفقا للبحرية الأميركية، كانت الغواصة "يو إس إس جورجيا"، وهي غواصة تعمل بالطاقة النووية ومسلحة بصواريخ كروز، تعمل في البحر الأبيض المتوسط ​​في الأيام الأخيرة، بعد أن أكملت للتو التدريب بالقرب من إيطاليا.

وقال البنتاغون إن الوزير أوستن أمر الغواصة بالدخول إلى مياه الشرق الأوسط. ونادرا ما يتم الكشف عن حركة الغواصات الصاروخية الأميركية علنا، وتعمل السفن التي تعمل بالطاقة النووية في سرية شبه كاملة.

وبحسب شبكة "سي أن أن" فإن "الإعلان عن حركة الغواصة هو رسالة واضحة لردع إيران ووكلائها، الذين تعتقد الولايات المتحدة وإسرائيل أنهم يستعدون لهجوم محتمل واسع النطاق على إسرائيل".

وتتكون مجموعة لينكولن من حاملة الطائرات التي تعمل بطائرات مقاتلة من طراز إف-35 سي، بالإضافة إلى العديد من المدمرات.

وتعمل مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" في مياه الشرق الأوسط منذ عدة أسابيع، مما يمنح الولايات المتحدة وجودا هائلا في المنطقة، وفق "سي أن أن".

كما تعمل مجموعة "يو إس إس واسب" البرمائية الجاهزة، والتي تضم قوة من الآلاف من مشاة البحرية القادرين على العمليات الخاصة، بالفعل في البحر الأبيض المتوسط.

ويأتي الهجوم الإيراني الوشيك ردا على قيام إسرائيل الشهر الماضي باغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، في طهران بعد ساعات من اغتيال فؤاد شكر القائد العسكري لحزب الله في لبنان.