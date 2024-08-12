مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات لاقتحامه بذكرى "خراب الهيكل"

أفادت دائرة الأوقاف في القدس، بأن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، عبر مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية طقوسًا تلمودية في باحاته وقبالة قبة الصخرة.

اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الإثنين، من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت تواصلت دعوات الجماعات الاستيطانية ومنظمات الهيكل، لتنفيذ اقتحام واسع للأقصى، غدا الثلاثاء، بمناسبة ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم.

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وأفادت دائرة الأوقاف في القدس، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، عبر مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية طقوسا تلمودية في باحاته وقبالة قبة الصخرة قبل مغادرة المسجد من جهة باب السلسلة.

وأشارت الأوقاف إلى أن 255 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال الفترة الصباحية.

ونشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قواتها في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس، وأعاقت وصول الفلسطينيين للمسجد، وفرضت إجراءات مشددة على أبوابه.

وأمس الأحد، اقتحم 370 مستوطنا المسجد الأقصى على فترتين صباحية ومسائية، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وتتصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى تزامنا مع الأعياد والمناسبات اليهودية، حيث تواصل "منظمات الهيكل" المزعوم حشد أنصارها لاقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة لمناسبة ما يسمى "حِداد الأيام التسعة"، وأعلنت نيتها إقامة سلسلة بشرية تحاصر المسجد الأقصى وتدعو لهدمه.

ودعت الجماعات الاستيطانية لأكبر اقتحام للمسجد الأقصى المبارك غدا الثلاثاء، تزامنا مع "ذكرى خراب الهيكل المزعوم".