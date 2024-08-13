جنوب لبنان: الجيش الإسرائيلي يغير على مواقع لحزب الله

يتواصل القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل، فيما تترقب وتتأهب الأخيرة ردا على اغتيال القائد العسكري في حزب الله، فؤاد شكر، في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل نحو أسبوعين.

شن الجيش الإسرائيلي، هجمات على بلدات في الجنوب اللبناني، وادعى أنه استهدف من خلالها مواقع لحزب الله اللبناني، في حين هاجم حزب الله مواقع عسكرية إسرائيلية في المنطقة الحدودية.

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وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن مقاتلات حربية لسلاح الجو، شنت غارات على مواقع عسكرية ومواقع استطلاع لحزب الله في جنوب لبنان.

أغارت طائرات حربية لسلاح الجو على مباني عسكرية لحزب الله في كفركلا ومروحين وميس الجبل، كما أغارت الطائرات الإسرائيلية على موقع استطلاع لحزب الله في عيتا الشعب.

وينفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.

يأتي ذلك، في وقت يتواصل القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل، فيما تترقب وتتأهب الأخيرة ردا على اغتيال القائد العسكري في حزب الله، فؤاد شكر، في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل نحو أسبوعين.