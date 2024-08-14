سلاح الجو الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى استعدادا لهجوم إيراني محتمل

الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب في الدفاعات الجوية إلى أعلى مستوياتها تحسبًا لهجوم إيراني محتمل، ويواصل سلاح الجو تدريبات مكثفة تتضمن محاكاة لهجمات بعيدة المدى، وسط استعدادات قصوى لمواجهة أي هجوم.

يواصل سلاح الجو الإسرائيلي يواصل استعداداته المكثفة لمواجهة هجوم إيران محتمل، بحسب ما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") مساء اليوم، الأربعاء، نقلا عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، الذي رفع حالة التأهب في منظومات الدفاعات الجوية إلى أقصى مستوياتها.

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وتشمل الاستعدادات الوصول إلى ذروة الجهوزية الدفاعية والهجومية في حال حدوث هجوم واسع النطاق من قبل إيران. وخلال الأيام الأخيرة، أجري سلاح الجو تدريبات على "ألعاب الحرب"، تتضمن سيناريوهات لهجوم بعيد المدى، مشابه للهجوم الذي نفذ في ميناء الحديدة ضد الحوثيين في اليمن، الشهر الماضي.

وبحسب "كان 11"، فإن المسؤولين الأمنيين يُدركون أن إيران تمتلك وسائل دفاعية ورادارات أكثر تطورًا مقارنة بالحوثيين. وأشارت القناة الرسمية الإسرائيلية إلى أنه "في بداية الأسبوع الجاري، صادق رئيس الأركان، هرتسي هليفي، على خطط عملياتية والأهداف التي قد يهاجمها الجيش الإسرائيلي".

واعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء الثلاثاء، أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قد يدفع إيران إلى الامتناع عن شن هجوم على إسرائيل، في حين يضاعف المجتمع الدولي جهوده لتجنب نزاع واسع النطاق في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوتر إثر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، والقيادي في حزب الله، فؤاد شكر.

ورفضت إيران الدعوات الغربية للتراجع عن تهديدها بالردّ على إسرائيل بعد اغتيال هنية في طهران، في وقت تسود المخاوف من توسّع الحرب في قطاع غزة الى المنطقة. وتعهّدت إيران بالانتقام لمقتل هنية الذي جاء بعد ساعات من ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت قتلت القائد العسكري في حزب الله، شكر؛ وتوعّد حزب الله بالردّ.

وتتصاعد الضغوط الدبلوماسية الغربية منذ ذلك الحين في محاولة لتجنيب الشرق الأوسط مزيدا من التصعيد. وكان البيت الأبيض قد حذّر من أن إيران قد تشنّ مع وكلائها "هجمات كبرى" على إسرائيل هذا الأسبوع، لافتا إلى أن إسرائيل لديها تقديرات مماثلة. وخلال الأيام الأخيرة، أرسلت الولايات المتحدة مجموعة حاملة طائرات وغواصة مزوّدة بصواريخ إلى المنطقة دعما لإسرائيل.

وصرح وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال زيارته قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان "نعمل في آن واحد على إزالة التهديدات والاستعداد لكل الاحتمالات لنكون قادرين على شن هجوم في المكان الذي نقرره".