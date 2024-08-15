شركات الطيران الأميركية تعلق جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى نيسان 2025

وكلاء سفر إسرائيليون يقولون إن شركة الطيران "أميركان إيرلاينز" أزالت جميع رحلاتها إلى إسرائيل ومنها من مواقعها الإلكترونية حتى نيسان/أبريل، وحتى إذ لم تعد هناك إمكانية لحجز تذاكر سفر فيها

علّقت شركات الطيران الأميركية جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى شهر نيسان/أبريل المقبل، وذلك على خلفية الحرب على غزة واحتمالات اتساعها.

وقال وكلاء سفر إسرائيليون إن شركة الطيران "أميركان إيرلاينز" أزالت جميع رحلاتها إلى إسرائيل ومنها من مواقعها الإلكترونية حتى نيسان/أبريل، حسبما نقل عنهم موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الخميس.

يشار إلى أن قسما من شركات الطيران الأميركية سيّرت رحلات جوية إلى إسرائيل ومنها خلال الحرب على غزة، بينما أوقفت "أميركان إيرلاينز" رحلاتها إلى إسرائيل منذ بداية الحرب.

وكانت هذه الشركة قد أعلنت سابقا أنها علقت رحلاتها إلى إسرائيل حتى تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لكن لم تعد هناك إمكانية الآن لحجز تذاكر سفر فيها قبل نيسان/أبريل المقبل.

وعلقت العديد من شركات الطيران رحلاتها مرارا إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب على غزة، واتسع تعليق الرحلات، في الأسبوعين الأخيرين، في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، واغتيال القائد العسكري في حزب الله، فؤاد شكر، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلنت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية، الإثنين الماضي، تمديد قرارها بتعليق رحلاتها إلى إسرائيل وطهران وبيروت وعمان وأربيل، وتجنب الأجواء العراقية والإيرانية، حتى 21 آب/ أغسطس، في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وتبين أن شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" استفادت من تعليق رحلات الشركات الأجنية، وأعلنت أن أرباحها في الربع الثاني من العام الحالي بلغت 147 مليون دولار، أي أكثر بـ150% من أرباحها في الربع نفسه من العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى أرباح في تاريخها.