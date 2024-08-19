اتهام إسرائيلي بالتخابر مع الاستخبارات الإيرانية وتنفيذ مهمات

حسب لائحة الاتهام، المتهم قام بطباعة وتعليق إعلانات ومناشير في أنحاء إسرائيل تشجع على تنفيذ انقلاب عسكري، وروّج لمجموعة تلغرام سعت إلى تجنيد مواطنين إسرائيليين للعمل مقابل العميل الإيراني.

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، لائحة اتهام ضد المواطن الإسرائيلي عيدن دبس (30 عاما) من مدينة رمات غان، نسبت فيها إليها تهمة التواصل مع عميل في الاستخبارات الإيرانية وتنفيذ مهمة مختلفة مقابل الحصول على مال بعملة رقمية "كريبتو".

وجاء في لائحة الاتهام ضد دبس أنه قام بطباعة وتعليق إعلانات ومناشير في أنحاء إسرائيل تشجع على تنفيذ انقلاب عسكري، وروّج لمجموعة تلغرام سعت إلى تجنيد مواطنين إسرائيليين للعمل مقابل العميل الإيراني.

وحسب لائحة الاتهام، فقد كان دبس على اتصال مع شخص من الاستخبارات الإيرانية في الأشهر الأربعة الأخيرة، من خلال تلغرام، وأن العمل وصف نفسه بأنه إيران.

واتهمت النيابة دبس بالحصول على مبالغ كبيرة مقابل المهمات التي كُلف بها، وأنه كان يدرك أنه يعمل مقابل عميل من دولة عدو لإسرائيل. وخلال فترة التواصل بينهما، أوعز العميل عدة مرات للمتهم بالحرص والتأكد من أن تبقى المحادثات بينهما سرية والعمل بسرية كي لا يكتشف.

وتابعت لائحة الاتهام أن دبس عمل ضمن مجموعة في تلغرام باسم "جيش الشعب" وهدفها تجنيد مواطنين إسرائيليين آخرين، التقاط صور، تنفيذ إرساليات وأمور أخرى، وفي بعض الحالات وثّق المتهم مهمات كي تشكل "إثباتا" على تنفيذها.

وأضافت أنه طوال فترة التواصل بينهما أجرى المتهم مفاوضات مع العميل الإيراني حول مبلغ المال، وأنه تلقى 12 ألف دولار بعملة الكريبتو.

وتشمل لائحة الاتهام ضد حيازة مخدرات من أنواع مختلفة وليست للاستخدام الذاتي، وبضمنها كوكايين. وطالبت النيابة بمواصلة اعتقال المتهم إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية ضده.