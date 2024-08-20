تصريح ادعاء: مقتل سجان إسرائيلي على يد فلسطيني على خلفية جنائية

حسب نتائج التحقيق في القضية، فإن المشتبه إبراهيم منصور، من قرية بدو، دخل إلى مستوطنة بهدف السرقة، وتمكن من دخول بيت السجان وتعارك معه ثم طعنه حتى الموت

قدم المدعي العسكري الإسرائيلي تصريح ادعاء تمهيدا لتقديم لائحة اتهام إلى محكمة عسكرية، اليوم الثلاثاء، ضد إبراهيم منصور (22 عاما) من قرية بدو، المشتبه بالتسلل إلى مستوطنة "غفعون الجديدة" وقتل السجان يوحاي أفني، على خلفية جنائية وليست قومية.

وخلص تحقيق الشاباك والشرطة إلى أنه في ليلة 7 تموز/يوليو الفائت، دخل المشتبه إلى المستوطنة وحاول اقتحام عدد من البيوت دون أن ينجح في ذلك، وتمكن من دخول بيت أفني عن طريق نافذة، وعندما استيقظ أفني تعارك مع منصور، الذي طعن أفني عدة مرات وسقط على الأرض، ثم تناول سكينا وطعن أفني ما أدى إلى مقتله.

وجاء أن منصور سرق أغراضا من بيت أفني وأضرم النار بالبيت وغادر المكان، متجها إلى بيته في قرية بدو، وخلال ذلك أحرق الأغراض التي سرقها.

وخلال تحقيق الشاباك والشرطة اعتقل قريبان لمنصور، وتبين أنهما ليسا ضالعين في قتل السجان.

يشار إلى أن التحقيق لم يتطرق بتاتا إلى وجود علاقة بين مكان عمل أفني في مصلحة السجون الإسرائيلية وبين مقتله.

واعتقل منصور بعد يومين من مقتل أفني، ونُقل إلى التحقيق لدى الشاباك والشرطة، ثم جرى تميد اعتقال منصور عدة مرات في محكمة عسكرية، وبعد تقديم تصريح الادعاء ضده، اليوم، جرى تمديد اعتقاله لثمانية أيام.