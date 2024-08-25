شركات طيران تلغي 50 رحلة جوية إلى إسرائيل

إلغاء أو تعليق الرحلات الجوية يأتي بعد إعلان السلطات الإسرائيلية عن عودة العمل في مطار بن غوريون كالمعتاد، وشركات طيران أخرى حولت رحلاتها المتجهة إلى إسرائيل إلى وجهات أخرى، مثل مطار لارنكا في قبرص

إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية إلى إسرائيل (توضيحية - Getty Images)

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن عودة مطار بن غوريون إلى العمل، صباح اليوم الأحد، بعد إغلاق الأجواء في أعقاب هجوم حزب الله الواسع نسبيا وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان، إلا أن شركات طيران أجنبية كبرى ألغت 50 رحلة إلى إسرائيل.

وبين شركات الطيران التي علقت رحلاتها إلى إسرائيل اليوم: "إير فرانس"، الاتحاد، "إيجيان"، "ويز"، شركة الطيران الإثيوبية، وشركة الطيران الأذربيجانية.

وحول قسم من شركات الطيران رحلاتها المتجهة إلى إسرائيل إلى وجهات أخرى، مثل مطار لارنكا في قبرص ومطار القاهرة، في أعقاب التصعيد العسكري.

وأوعزت وزيرة المواصلات، ميري ريغف، لسلطة الطيران المدنية بالسماح بتسيير رحلات شركات الطيران الإسرائيلية في ساعات حظر تحليق الطيران المدني في الليل من أجل إحضار المسافرين الذين وصلوا إلى مطارات أجنبية برحلات شركات أجنبية.

ولا يزال تأثير التصعيد العسكري الحالي على الرحلات الجوية إلى إسرائيل غير واضح في هذه الأثناء، ويتوقع إلغاء أو تعليق رحلات في الأيام القريبة، وطولب المسافرون باستيضاح مواعيد السفر مقابل شركات الطيران.

وكان شركات طيران كثير، بينها مجموعة "لوفتهانزا"، قد أعلنت عن إلغاء رحلاتها الجوية إلى إسرائيل منذ مطله الشهر الحالي، في أعقاب الاغتيالات الإسرائيلية وترقب ردا عليها من جانب إيران وحزب الله.