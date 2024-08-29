عشرات العائلات لأسرى إسرائيليين محتجزين في غزة نظمت احتجاجًا بالقرب من كيبوتس "نيريم" للمطالبة بإطلاق سراح أبنائها. وقام بعض المتظاهرين بخرق الجدار الحدود والركض باتجاه القطاع.

تجاوزت عائلات أسرى إسرائيليين محتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، الجدار الأمني الفاصل عن قطاع غزة، في نشاط احتجاجي لمطالبة حكومة بنيامين نتنياهو، بإبرام صفقة تبادل أسرى فورية مع حركة حماس.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن العائلات اخترقت الجدار الأمني ومكثت داخل القطاع نحو 22 دقيقة ورفعوا لافتات تطالب نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والإفراج عن الرهائن، قبل أن تستجيب لدعوة الجيش الإسرائيلي لهم بالتراجع.

وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") بأن "عشرات العائلات لأسرى محتجزين في غزة وصلت صباح اليوم إلى نقطة قريبة من كيبوتس ‘نيريم‘، كجزء من الاحتجاجات المطالبة بإطلاق سراح الأسرى".

عائلات أسرى إسرائيليين محتجزين في غزة تجتاز الجدار الأمني للمطالبة بصفقة تبادل فورية



للتفاصيل: https://t.co/o3SYsfcwk7 pic.twitter.com/u7HZu5Xnj3 — موقع عرب 48 (@arab48website) August 29, 2024

وأضافت أنه "خلال الاحتجاج، قام بعض المتظاهرين بخرق سياج قريب من الحدود وركضوا باتجاه القطاع"، الأمر الذي أظهرته مقاطع فيديو تداولها ناشطون، في حين ادعى الجيش الإسرائيلي أنه لم يتم اختراق فعلي للسياج الحدودي.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن بعض العائلات ركضت في منطقة زراعية قريبة من كيبوتس ‘نيريم‘، وأضاف أن أفراد هذه العائلات عادوا بعد فترة وجيزة إلى نقطة التجمع الأصلية للاحتجاج في الكيبوتس.

وجاء في بيان صادر عن منتدى عائلات الأسرى أنه "عشرات العائلات على الحدود تصرخ لأحبائها المحتجزين على بُعد كيلومترات قليلة منهم في أعماق أنفاق حماس لمدة 328 يومًا".