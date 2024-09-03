دون تحقيق أو مساءلة: جنود إسرائيليون اعتدوا على سائقي شاحنات إغاثة في قطاع غزة

اعتدى جنود احتياط إسرائيليون، الشهر الماضي، على سائقي شاحنات فلسطينيين يعملون لصالح منظمات إغاثية دولية في قطاع غزة. ورغم وجود توثيق للحادثة لدى الجيش الإسرائيلي، لم يتم التحقيق مع أي من المتورطين أو محاسبتهم حتى الآن.

كشفت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، عن اعتداء نفذه جنود اجتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم، في حادثة تشكل نموذجا لسلوك جنود الاحتلال خلال الحرب على غزة، وكذلك قياداتهم العسكرية التي توفر غطاءً لهذه الاعتداءات.

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وبحسب التقرير، توجه عدد من جنود الاحتياط، الشهر الماضي، إلى داخل قطاع غزة واعتدوا على سائقي شاحنات فلسطينيين يعملون لدى منظمات الإغاثية الدولية، ورغم أن الجيش الإسرائيلي يمتلك توثيقًا للحادثة، لم يُقدَّم أي من الضالعين في الاعتداء للمحاكمة حتى الآن، ولم يستدع أحد للتحقيق ولم تتخذ ضد أي منهم إجراءات تأديبية.

وذكرت الصحيفة أن هؤلاء السائقين "خضعوا لفحص من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، والذي أكد أنهم ليسوا أعضاء في حركة حماس ولا يُشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية ضد إسرائيل"، على حد تعبيرها، وقالت إن الاعتداء جاء بسبب رفض هؤلاء الجنود لإدخال المساعات الإنسانية الضرورية للقطاع رغم الأوضاع الكارثية التي يشهدها.

وذكر التقرير أن الاعتداء وقع "بعد أن طُلب من عدد من عناصر الاحتياط التابعين لوحدة ‘ماغين‘، التي تعمل على الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي مع غزة، المساعدة في نقل المساعدات الإنسانية في الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم". ووفقا لتعبير الصحيفة "شعر بعض الجنود بعدم الراحة تجاه المهمة، وقرروا الاعتداء على سائقي الشاحنات للتعبير عن احتجاجهم".

وأفادت الصحيفة بأن الجنود المعتدين "عبروا السياج دون إذن أو تنسيق مع القوات العاملة في المنطقة، وتوجهوا إلى الموقع الذي كان يتواجد فيه السائقون العاملون لصالح المنظمات الإغاثية؛ حيث قاموا بضرب السائقين الموجودين في المكان، وقيدوا أيديهم وأرجلهم وغطوا أعينهم بقطع من القماش".

وذكرت أن المعتدين "تركوا السائقين المقيدين في الجانب الغزي من المعبر وغادروا دون إبلاغ أحد"، وأضافت أن "أحد مديري المعبر اكتشف الهجوم عبر كاميرات المراقبة، وتوجه سريعًا إلى الجانب الفلسطيني من المعبر وأطلق سراح السائقين، قبل أن يتوجه عائدا إلى الجانب الإسرائيلي".

ورغم أن منظمات الإغاثة وإدارة المعبر توجهت إلى قادة الفرقة 162 وفرقة غزة، ورغم أن الاعتداء موثق بكاميرات المراقبة، إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يحقق بالاتهامات الموجهة ضد جنود الاحتياط". وأفاد التقرير بأن الجنود المتورطين "نفوا في البداية قيامهم بالاعتداء، ولكن تحقيقًا داخليًا، أكد أن الاعتداء وقع بالفعل".

وكشف صحيفة "هآرتس" أن التحقيق الذي أجري بعد تدخل ضباط كبار "كشف عن محاولات لإخفاء الحادثة عن القيادة العليا للفرقة والتستر عليها"، مشددة على أنها "لم تكن هذه الحادثة الوحيدة التي يطلب فيها جنود الاحتياط عدم المشاركة في عمليات مرتبطة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وذكرت أن "رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، "كان قد تناول هذا الموضوع في حديثه مع جنود وقادة من لواء كفير خلال زيارة إلى القطاع قبل نحو أسبوعين". وقال أحد الضباط الذين حضروا الاجتماع، إن هليفي أدان جنود الاحتياط الذين رفضوا تنفيذ الأوامر المتعلقة بنقل المساعدات".

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة العسكرية لم تستدعِ أيا من الضالعين في الاعتداء للتحقيق أو الاستجواب، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات تأديبية بحقهم؛ وفي تعليقه على الواقعة، ادعى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أنه "يجري التحقيق في الحادثة من قبل الجهات المعنية".