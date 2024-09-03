رئيس منظمة المعلمين: الإضراب في الثانويات سيستمر الأربعاء

رئيس منظمة المعلمين: "المفاوضات التي جرت اليوم انتهت مرة أخرى دون تقدم، والإضراب في الثانويات سيستمر غدا أيضا. وحان الوقت كي يدرك سموتريتش أن مستقبل جهاز التعليم في دولة إسرائيل ليس أداة لعب سياسي"

أعلن رئيس منظمة المعلمين، ران إيرز، اليوم الثلاثاء، أنه لم يحدث تقدم في المفاوضات مع وزارتي المالية والتربية والتعليم حول اتفاق أجور وشروط عمل المعلمين في المدارس الثانوية التي ستشهد غدا، أيضا، إضرابا.

وقال إيرز إن "المفاوضات التي جرت اليوم انتهت مرة أخرى دون تقدم، والإضراب في الثانويات سيستمر غدا أيضا".

وأضاف أنه "حان الوقت كي يدرك وزير المالية (بتسلئيل سموتريتش) أن مستقبل جهاز التعليم في دولة إسرائيل ليس أداة لعب سياسي، وهو المذنب في استمرار الإضراب".

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم، يوآف كيش، إنه "تجولت أمس في الشمال ورأيت الأضرار التي يلحقها الإضراب بأبناء الشبيبة، وران إيرز ومنظمة المعلمين معزولين عن العالم. إسرائيل في حرب وعليكم النزول عن الشجرة".

وبعد انتهاء جولة مفاوضات دون تقدم، أمس، اتهم إيرز وزير المالية سموتريتش، بمحاولة "كسر العمل المنظم وخصخصة نظام التعليم وتوقيع المعلمين على عقود شخصية بكل ثمن، وبالتالي تحويلهم إلى موظفين لدى مقاول".

وقال إن "على الحكومة أن تأخذ بالحسبان احتياجات الدولة، وهي تحاول استغلال الحرب وإنشاء جهاز تعليم جيد فقط لأولئك الذين لديهم المال. وهذا أمر يفوق الجريمة".

وكان إيرز قد وصف كيش بأنه "دمية" و"خرقة" بأيدي وزارة المالية. وقال إن "كيش موجود بالخطأ في وزارة التعليم لأنهم لم يقترحوا عليه منصبا آخر. وأنا أشفق عليه؛ لديه مشاكل كثيرة وهو عاجز فيما يحاول المناورة بين الأجهزة"