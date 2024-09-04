مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى

أفادت دائرة الأوقاف بالقدس أن أكثر من 400 مستوطن المسجد الأقصى اليوم، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال تمنع حراس الأقصى من الاقتراب من مسار اقتحامات المستوطنين.

اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، عقب تأمين شرطة الاحتلال الإسرائيلي والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها، الحماية المشددة والكاملة لهم والتضييق على دخول الفلسطينيين للمسجد والحد من تنقلهم في ساحات الحرم.

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وأفادت دائرة الأوقاف بالقدس أن أكثر من 400 مستوطن المسجد الأقصى اليوم، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال تمنع حراس الأقصى من الاقتراب من مسار اقتحامات المستوطنين.

وأكد دائرة الأوقاف أن اقتحامات المستوطنين وانتهاكاتهم للمسجد الأقصى لم تعد تقتصر على مناسبات دينية.

وبحسب الأوقاف، فإن المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، نفذوا جولات استفزازية في باحات وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية وتوراتية في ساحات الحرم وقبالة قبل الصخرة قبل أن يغادروا المسجد من جهة باب السلسلة.

وانتشرت عناصر الشرطة الإسرائيلية في باحات الأقصى وعلى بواباته؛ لتأمين حماية المستوطنين المقتحمين، وفرضت تشديدات أمنية بمحيط المسجد وعلى أبوابه، وعرقلت دخول المصلين إليه ومنعت آخرين.

ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات يومية عدا الجمعة والسبت، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.