مقترح أميركي جديد لصفقة تبادل ووقف إطلاق النار في غزة

قالت حركة حماس في بيان، اليوم الخميس، إنه لا توجد حاجة إلى مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار، وإن المطلوب الآن هو الضغط على إسرائيل لقبول مقترح أميركي وافقت عليه الحركة بالفعل.

قال مسؤولان أميركيان ومصدران أمنيان مصريان ومسؤول مطلع لرويترز، إن البيت الأبيض يسعى جاهدا لتقديم مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة، وتحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في الأيام المقبلة.

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وقال المسؤولان الأميركيان إن المقترح الجديد يهدف إلى حل نقاط الخلاف الرئيسية التي أدت إلى الجمود المستمر منذ أشهر في المحادثات، التي تتوسط فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر، سعيا إلى التوصل إلى هدنة في الصراع بين إسرائيل وحماس.

وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للصحافيين بشكل منفصل إنه تم التوافق على جزء كبير من الاتفاق، إلا أن المفاوضين ما زالوا يحاولون التوصل إلى حلول لعقبتين رئيسيتين.

وأوضح المسؤول في الإدارة الأميركية، الذي رفض الكشف عن هويته، أن العقبتين تتمثلان في مطالب إسرائيل بإبقاء قوات في محور فيلادلفيا وهو منطقة عازلة في جنوب غزة على الحدود مع مصر، وفي هوية الأفراد الذين ستشملهم صفقة مبادلة الرهائن المحتجزين لدى حماس بفلسطينيين معتقلين لدى إسرائيل.

وذكر المسؤول الأميركي الأول أنه قد يتم عرض مسودة الاتفاق الجديدة الأسبوع المقبل أو حتى قبل ذلك. وقال “هناك شعور بأن الوقت قد نفد. لا تستغربوا إذا رأيتم (المسودة المنقحة) مطلع الأسبوع”.

وقال المسؤول في الإدارة الأميركية إن قيام حماس بقتل الرهائن الستة، الذين أعيدت جثثهم إلى إسرائيل في الآونة الأخيرة، أدى إلى تعقيد الجهود المبذولة. وأضاف “نشعر جميعا بالحاجة الملحة”.

وقال المسؤول الأميركي الأول إن مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، المفاوض الرئيسي عن الولايات المتحدة يرأس مجموعة صغيرة من كبار المسؤولين الأميركيين الذين يعملون على صياغة مسودة المقترح. وتضم المجموعة منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكجورك، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وأضاف المسؤول الأميركي الأول “هناك إحساس قوي للغاية لدى المفاوضين بأن وقف إطلاق النار يضيع”، مما يؤكد الحاجة الملحة لهذا الجهد.

وذكر المسؤول الأميركي الأول أنه منذ إخفاق آخر جولة لبلينكن في المنطقة الشهر الماضي في إحراز تقدم، يواصل الوسطاء المناقشات على مستوى فرق العمل ولا تزال هذه المحادثات مستمرة.

وقال المصدران المصريان إن الولايات المتحدة تحولت من نهج كان يوصف بأنه تشاوري بصورة أكبر إلى محاولة فرض خطة لوقف إطلاق النار على الطرفين.

وقال المسؤولان الأميركيان إن الخطة المعدلة لن تكون عرضا أخيرا للقبول به أو رفضه كليا، وإن واشنطن ستواصل العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار إذا لم يكتب لها النجاح.

حماس: لسنا بحاجة لمقترحات جديدة والمطلوب الآن هو الضغط على إسرائيل

قالت حركة حماس في بيان، اليوم الخميس، إنه لا توجد حاجة إلى مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار، وإن المطلوب الآن هو الضغط على إسرائيل لقبول مقترح أميركي وافقت عليه الحركة بالفعل.

وذكرت حماس في البيان أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا “يهدف لإفشال التوصل لاتفاق”.

وأضافت “نحذر من الوقوع في فخ نتنياهو وحيله حيث يستخدم المفاوضات لإطالة أمد العدوان على شعبنا”.

وتقول حماس إنها قبلت بالمقترح الذي قدمته الولايات المتحدة في الثاني من يوليو تموز.