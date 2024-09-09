أعلنت السلطات الأردنية إعادة فتح معبر الكرامة أمام حركة السفر، مع إغلاقه أمام الشحن، وذلك بعد إغلاقه إثر عملية إطلاق النار في المعبر، ومقتل 3 إسرائيليين واستشهاد منفذ العملية، وهو سائق شاحنة أردني.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، أنه تم إعادة فتح المعابر الحدودية البرية بين إسرائيل والأردن، وفتح معبر الكرامة "اللنبي" اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا أمام حركة المسافرين فقط مع الإبقاء على إغلاقها أمام حركة الشحن.

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وبعد الهجوم المسلح على المعبر، عقد اجتماع أمني بين الإسرائيليين والأردنيين، حيث التقى ممثلو الجيش الإسرائيلي والشاباك مع نظرائهم الأردنيين وناقشوا تحسين الترتيبات الأمنية عند المعبر نفسه، وتبادلوا المعلومات التي يمكن أن تساعد في التحقيق في الهجوم، على ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان- ريشت بيت".

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن المعابر البرية مع الأردن ستفتح للمسافرين الإثنين، بعد إغلاقها صباح الأحد في أعقاب عملية معبر الكرامة.

وقالت سلطة المعابر والمطارات الإسرائيلية، إن معبر رابين (معبر وادي عربة) بالقرب من إيلات ومعبر نهر الأردن (معبر الشيخ حسين) المعبر الشمالي، سيفتحان الإثنين لعبور الركاب فقط وليس شاحنات البضائع. وأضافت أن معبر الكرامة، بالقرب من مدينة أريحا في الضفة الغربية، سيفتح في الساعة العاشرة صباحا، أيضا للمسافرين فقط.

وأعلنت السلطات الأردنية إعادة فتح معبر الكرامة أمام حركة السفر، مع إغلاقه أمام الشحن، وذلك بعد إغلاقه إثر عملية إطلاق النار في المعبر، ومقتل 3 إسرائيليين واستشهاد منفذ العملية، وهو سائق شاحنة أردني، وذكرت أنها تتابع وضع سائقين لا يزالان يخضعان للتحقيقات لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم مديرية الأمن العام في الأردن العقيد عامر السرطاوي، في بيان، إن "جسر الملك حسين سيفتح يوم الإثنين أمام حركة السفر عند الساعة العاشرة صباحا مع الإبقاء على إغلاقه أمام حركة الشحن". ودعا المسافرين إلى "التقيد بالمواعيد والتعليمات توفيرا لوقتهم وجهدهم".