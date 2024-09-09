نتنياهو يطالب المحكمة بمنع نشر مقاطع مصورة وصوتية من تحقيقات الشرطة معه

المقاطع المصورة والتسجيلات الصوتية خلال تحقيقات الشرطة في تهم الفساد ضده، يتضمنها الفيلم الوثائقي "ملفات بيبي" الذي سيعرض في مهرجان تورنتو الليلة المقبلة، ونتنياهو يطلب منع عرضها في إسرائيل

قدم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، طلبا إلى المحكمة المركزية في القدس لعقد جلسة عاجلة وإصدار قرار يمنع نشر مقاطع فيديو في إسرائيل توثق تحقيقات الشرطة معه ومع زوجته سارة ونجله يائير، والتي تظهر في فيلم وثائقي بعنوان "ملفات بيبي"، سيعرض في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، بعد منتصف الليلة المقبلة.

يشار إلى أن المقاطع المصورة سُجلت بين عامي 2016 و2018 كجزء من جمع الشرطة الأدلة لتحديد ما إذا كان ينبغي توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، والتي وُجهت ضده في العام 2019، وشملت تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

ولا يستطيع نتنياهو منع عرض الفيلم في المهرجان، لكنه يطلب من المحكمة منع عرض مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية التي تظهر في الفيلم في إسرائيل.

وادعى محامي نتنياهو في الطلب العاجل أن أحد منتجي الفيلم الوثائقي هو الصحافي في القناة 13، رافيف دروكر، الذي "صرح على الملأ أنه معارض سياسي لرئيس الحكومة ويسعى إلى إنهاء ولايته وتجاوز خطوطا حمراء"، حسب المحامي.

والفيلم من إنتاج الحائز على جائزة الأوسكار، أليكس جيبني، وإخراج أليكسيس بلوم. ووصلت التسجيلات المصورة إلى جيبني، العام الماضي، وتتضمن تحقيقات مطولة مع نتنياهو وزوجته ونجله وأصدقائه ومقربين منه، وكذلك مع موظفين في مسكن رئيس الحكومة الرسمي، وفق ما ذكرت مجلة "فارايتي" الأميركية، الأسبوع الماضي.

ونقلت المجلة عن جيبني قوله "إن هذه التسجيلات تلقي الضوء على شخصية نتنياهو بطريقة غير مسبوقة وغير عادية. إنها دليل قوي على شخصيته الفاسدة والمرتشية وكيف قادتنا إلى ما نحن عليه الآن".