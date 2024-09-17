إسرائيل سلمت الأردن جثمان منفذ عملية الكرامة

أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان-ريشت بيت"، بأن إسرائيل سلمت الأردن، في الساعة الأولى من فجر الثلاثاء، جثمان ماهر جازي، الذي نفذ عملية إطلاق النار على معبر الكرامة (اللنبي) على الحدود الإسرائيلية الأردنية الأسبوع الماضي.

سلمت إسرائيل الأردن جثمان الشهيد ماهر الجازي منفذ عملية إطلاق النار في معبر الكرامة، والتي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين من العاملين بالمعبر.

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وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان-ريشت بيت"، بأن إسرائيل سلمت الأردن، في الساعة الأولى من فجر الثلاثاء، جثمان ماهر جازي، الذي نفذ عملية إطلاق النار على معبر الكرامة (اللنبي) على الحدود الإسرائيلية الأردنية الأسبوع الماضي.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أرجئت إعادة جثمان منفذ عملية إطلاق النار بناء على توجيهات المستوى السياسي الإسرائيلي.

ولكن بسبب الضغط الشديد من الأردنيين، وتحديدا من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، في أعقاب المظاهرات العاصفة في المملكة الهاشمية، قرروا في إسرائيل إعادة الجثمان إلى الأردنيين.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنه "على عكس جثث الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات مسلحة، حيث يوجد لها قيمة، في صفقات إطلاق سراح الرهائن، فإن جثة الأردني منفذ عملية إطلاق النار في المعبر ليس لها أي أهمية للمستقبل، لذلك تقرر إعادتها، للحفاظ على نوعية العلاقات الأمنية بين إسرائيل والأردن".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزارة الخارجية أن جثمان الجازي تم تسلمه من الجانب الإسرائيلي ليتم دفنه في الأردن بعد تسليمه لذويه.

وقالت الوزارة إنها وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة تواصل جهودها للإفراج عن المواطنين الأردنيين مصلح العودات وحسين النعيمات المحتجزين جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل.

ومنذ الهجوم المسلح، عاد معبر الكرامة إلى النشاط الجزئي لمرور الركاب، لكن مرور البضائع لا يزال في مراحل التنسيق بين السلطات الإسرائيلية والأردنية، وذلك بعد طلب إسرائيلي لتحسين الترتيبات الأمنية هناك.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تهتم بفتح المعبر لدخول البضائع، لكنها ليست على استعداد للتخلي عن ترتيب مختلف في المعبر يضمن سلامة العمال وحراس الأمن في المكان.

تجدر الإشارة إلى أن ماهر الجازي، سائق شاحنة أردني يبلغ من العمر 39 عاما، وصل الأسبوع الماضي إلى محطة الشحن على الحدود عند معبر الكرامة، وأطلق النار على عمال المعبر من مسافة قريبة وقتل 3 منهم، قبل أن يقوم حراس أمن هيئة المطارات والمعابر بإطلاق النار عليه ما أدى إلى مقتله على الفور.