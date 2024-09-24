غالانت: حزب الله اليوم يختلف عما كان عليه قبل أسبوع... جاهزون لتنفيذ ضربات إضافية

غالانت يقوم بزيارة ميدانية لقوات جيش الاحتلال بعد انتهاء تمرين يحاكي قتالا بريا في لبنان، مدعيا أن حزب الله يختلف اليوم عما كان عليه قبل أسبوع. غالانت يلوح بوجود "ضربات إضافية جاهزة" في إطار العدوان المتصاعد على لبنان.

أجرى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية لقوات جيش الاحتلال التي أنهت تمرينًا يحاكي قتالا بريا في لبنان، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، حيث زعم غالانت أن "حزب الله بات يختلف اليوم عما كان عليه قبل أسبوع"، مشيرًا إلى وجود "ضربات إضافية جاهزة" في إطار العدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان.

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وجاء في البيان أن غالانت "أجرى زيارة ميدانية بمرافقة قائد القوات البرية وقائد مركز تدريبات المشاة للإطلاع على ختام التمرين الذي أجرته قوات اللواء السابع من سلاح المدرعات وكتيبة المظليين 202، والذي يحاكي القتال في المحيط الشمالي (في إشارة إلى الجنوب اللبناني) في إطار استعداد القوات لتوسيع القتال"، حيث "استمع غالانت إلى الدروس المستفادة من إتمام الاستعداد في القطاع الشمالي والدروس المستفادة من القتال في غزة".

وقال غالانت مخاطبا القوات: "أنا فخور جدًا بكم على ما قمتم به وأيضًا على ما ستقومون به. حزب الله اليوم ليس حزب الله قبل أسبوع. سلسلة الضربات التي تلقاها في القيادة والسيطرة، وفي العناصر، وفي وسائل القتال - كل هذه الأمور هي ضربات قاسية جدًا".

وتابع "لدينا المزيد من الضربات الجاهزة، ونعرف ما يجب القيام به وكيفية تفعيل الأدوات. مع ذلك، تذكروا أن حزب الله ليس حماس، هناك أشياء مشابهة وأشياء مختلفة؛ الوضع يبدو مختلفًا، العدو يبدو مختلفًا، التهديدات تبدو مختلفة والتحديات مختلفة"، مشددا على ضرورة "الاستمرار حتى إعادة السكان إلى بيوتهم بأمان".

وبحسب التقارير الإسرائيلية، أطلق حزب الله خلال اليوم أكثر من 300 صاروخ من لبنان تجاه شمال إسرائيل؛ وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة مبنى بأضرار بالغة في مستوطنة روش بينا، دون وقوع إصابات، وكذلك إصابة مبنى في عتليت، جنوب حيفا، من جراء انفجار طائرة مسيرة أطلقت من لبنان. واندلعت حرائق في محيط صفد ويوكنعام، مع سقوط صواريخ قرب عسفيا ودالية الكرمل.