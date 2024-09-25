جنرال إسرائيلي سابق: إسرائيل ستنهار إذا استمرت الحرب سنة أخرى

"دوافع نتنياهو ليست عقلانية، وتعيّن عليه وقف القتال غير المجدي وألا يقرر القتال مقابل العالم العربي كله. الإرهاب بدأ يسيطر على الأردن، وإسرائيل لا يمكنها الصمود لفترة طويلة من دون العالم الغربي الذي يبتعد عنا"

أضرار في كيبوتس ساعر قرب نهريا جراء قصف من لبنان، اليوم (Getty Images)

حذر الجنرال الإسرائيلي في الاحتياط، يتسحاق بريك، من "انهيار إسرائيل في جميع المجالات" في حال استمرار الحرب، التي وصفها بأنها حرب استنزاف، ومن وجود خطر حقيقي لاتساعها إلى حرب إقليمية.

وقال بريك لإذاعة 103FM اليوم، الأربعاء، إن قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "مواصلة القتال في غزة، وفي حال استمرار حرب الاستنزاف هذه (التي اتسعت مؤخرا بشكل مكثف مع حزب الله) لسنة أخرى، يوجد احتمال مرتفع بانهيار إسرائيل في جميع المجالات".

وأضاف أن "تفجير أجهزة البيجر عزز بشكل هائل التأكيد على استمرار حرب الاستنزاف هذه مع خطر حقيقي لحرب إقليمية متعددة الجبهات وقد تشارك فيها إيران أيضا، وهذا تحوّل سيسرع تدهور إسرائيل".

وتابع بريك أن "تفجير أجهزة البيجر وأجهزة الاتصالات التابعة لعناصر حزب الله هو حدث تكتيكي مذهل بكافة المواصفات ويدل على قدرات استخباراتية وتكنولوجية بمستوى عال جدا. وإسرائيل لم تتحمل مسؤولية ذلك لكن حزب الله يتهمها ويتعهد برد شديد جدا، ولأسفي البالغ فإنه في هذا الحدث التكتيكي لا يوجد تغيير للواقع الإستراتيجي الخطير الذي نتواجد فيه".

وقال بريك إنه التقى مع نتنياهو ست مرات، خلال الحرب، وأن "دوافع نتنياهو ليست عقلانية، وإنما انطلاقا من رغبته بالبقاء بكل ثمن. وهو مستمر في الحرب التي ليس بمقدور إسرائيل الانتصار فيها على العالم العربي. والإرهاب بدأ يسيطر على الأردن بدعم إيران وحزب الله".

وأضاف أنه "تعين على نتنياهو أن يتخذ القرار بوقف القتال غير المجدي والذي نخسر فيه مقابل حماس وألا يقرر القتال مقابل العالم العربي كله. وإسرائيل لا يمكنها الصمود لفترة طويلة من دون العالم الغربي المتنور والذي يبتعد عنا".